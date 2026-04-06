Сто безпілотних таксі зупинилися на дорозі, спричинивши транспортний колапс

Масовий збій роботаксі в китайському місті Ухань призвів до того, що близько сто самокерованих автомобілів зупинилися посеред дороги під час руху. Це спричинило нові дискусії щодо безпеки безпілотних транспортних засобів.

Місцева поліція повідомила, що попередні висновки свідчать про "збій системи", який змусив щонайменше кілька автомобілів зупинитися прямо на дорозі.

Відео у соціальних мережах зафіксували збій, і на одному з них видно наслідки зіткнення на шосе, хоча поліція повідомила, що травмованих немає, а пасажири безпечно залишили свої транспортні засоби.

Baidu одразу не відповіла на запит щодо коментаря.

Згідно з заявою поліції, опублікованою на сайті соціальної мережі Weibo, причина інциденту досі розслідується.

Baidu керує сервісом безпілотних таксі Apollo Go у десятках міст світу, але переважно в Китаї.

У грудні 2025 року служби спільних поїздок Uber та Lyft оголосили про партнерство з китайським технологічним гігантом для тестування автомобілів Apollo Go на дорогах Великої Британії, плануючи розпочати пілотні випробування у 2026 році.

Водночас обом компаніям ще потрібне схвалення регуляторів, перш ніж вони зможуть розпочати такі пілотні програми.