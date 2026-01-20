Фінансові новини
Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі
16:15 20.01.2026 |
Українці придбали майже 29 300 легкових автомобілів з Китаю у 2025 році. Про це повідомляє Укравтопром. Китайські машини зайняли 29,5% ринку нових легковиків, причому абсолютна більшість (91%) - це електромобілі.
Нових машин завезли 24 000 одиниць, що на 118% перевищує показник 2024 року. Вживаних автомобілів зареєстрували майже 5 300 - зростання на 61%. Дев'ять з десяти легковиків з КНР мали електричний двигун.
У сегменті нових автомобілів безумовним лідером став VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3 160 зареєстрованих одиниць. Друге місце посів BYD Song Plus з результатом 2 995 машин, третє - BYD Leopard 3 із 1 623 реєстраціями.
Четверту позицію зайняв ZEEKR 7X - 1 558 одиниць, на п'ятому місці BYD Sea Lion 07 із показником 1 342 авто.
Серед вживаних машин картина дещо інша. На першому місці ZEEKR 001 - 571 зареєстроване авто.
Друге місце посів POLESTAR 2 - 297 одиниць. Третю позицію зайняв ZEEKR 7X із 273 реєстраціями, четверту - AUDI Q4 з 260 машинами, п'яте місце дісталося американській TESLA Model 3 - 242 автомобілі.
Якщо серед нових легковиків китайські автомобілі охопили майже третину ринку (29,5%), то у вживаних машинах, що вперше реєструються в Україні, їхня частка становить лише 1,9%.
ТЕГИ
