Продажі китайських автомобілів на українському ринку у 2025 році зросли вдвічі

Українці придбали майже 29 300 легкових автомобілів з Китаю у 2025 році. Про це повідомляє Укравтопром. Китайські машини зайняли 29,5% ринку нових легковиків, причому абсолютна більшість (91%) - це електромобілі.

Нових машин завезли 24 000 одиниць, що на 118% перевищує показник 2024 року. Вживаних автомобілів зареєстрували майже 5 300 - зростання на 61%. Дев'ять з десяти легковиків з КНР мали електричний двигун.

У сегменті нових автомобілів безумовним лідером став VOLKSWAGEN ID.Unyx - 3 160 зареєстрованих одиниць. Друге місце посів BYD Song Plus з результатом 2 995 машин, третє - BYD Leopard 3 із 1 623 реєстраціями.

Четверту позицію зайняв ZEEKR 7X - 1 558 одиниць, на п'ятому місці BYD Sea Lion 07 із показником 1 342 авто.

Серед вживаних машин картина дещо інша. На першому місці ZEEKR 001 - 571 зареєстроване авто.

Друге місце посів POLESTAR 2 - 297 одиниць. Третю позицію зайняв ZEEKR 7X із 273 реєстраціями, четверту - AUDI Q4 з 260 машинами, п'яте місце дісталося американській TESLA Model 3 - 242 автомобілі.

Якщо серед нових легковиків китайські автомобілі охопили майже третину ринку (29,5%), то у вживаних машинах, що вперше реєструються в Україні, їхня частка становить лише 1,9%.