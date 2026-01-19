Китай запроваджує єдині стандарти переробки батарей електромобілів

З 1 квітня в Китаї набудуть чинності нові національні стандарти з переробки тягових батарей електромобілів. Ключовим елементом реформи стане єдина державна інформаційна платформа, яка дозволить відстежувати батареї протягом усього життєвого циклу - від виробництва та продажу до ремонту, виведення з експлуатації, розбирання та утилізації.



Що відомо

Як повідомляють китайські ЗМІ, платформу створить Міністерство промисловості та інформатизації КНР (MIIT). Нові вимоги для автовиробників покликані посилити контроль над обігом відпрацьованих акумуляторів.

За даними Car News China, розвиток утилізації станом на зараз стримується браком інфраструктури, ризиками загорянь та високою вартістю демонтажу батарей. У 2023 році MIIT спільно з Державним управлінням з регулювання ринку створило спеціальний комітет для стандартизації цієї сфери. Результатом стали нові правила, які вводять додаткові обов'язки для виробників, стимулюють впровадження сучасних технологій та передбачають облік вже на етапі розробки батарей.

Портал Autohome посилаючись на китайські дослідницькі інститути зазначає, що до 2030 року в країні може накопичитися близько 1 млн тонн виведених з експлуатації батарей від автомобілів. При цьому ринок переробки акумуляторів у Китаї, за оцінками, зросте до 558 млрд юанів (приблизно 69 млрд євро).

Найбільшим гравцем у цьому сегменті залишається Brunp Recycling - дочірня компанія CATL. За даними CarNewsChina, вона переробляє близько половини всіх батарей у країні.