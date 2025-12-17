Євросоюз офіційно відмовився від заборони автомобілів з ДВЗ, яка планувалась на 2035 рік

Європейська комісія під тиском з боку окремих країн Євросоюзу скасувала заборону на продаж нових легкових автомобілів із дизельними та бензиновими двигунами, яку планували ввести з 2035 року. Про це повідомляється на сайті ЄК.

Автовиробники в ЄС будуть зобов'язані забезпечити скорочення викидів CO₂ на 90% з 2035 року замість раніше встановлених 100%.

Решту 10% можна буде компенсувати шляхом використання виготовленої в Євросоюзі низьковуглецевої сталі або CO₂-нейтрального синтетичного палива (e-fuel) чи біопалива.

Фактично це означає, що виробники зможуть і надалі випускати plug-in-гібриди, електромобілі з розширеним запасом ходу (EREV), м'які гібриди, а також транспорт із ДВЗ.

Водночас повністю електричні та водневі автомобілі й надалі заохочуватимуться. Згідно з планом Єврокомісії, автовиробники зможуть отримувати "суперкредити" за виробництво невеликих, доступних електромобілів.

З'явиться нова категорія транспортних засобів у межах ініціативи Small Affordable Cars, яка охоплює електромобілі завдовжки до 4,2 метра. Для цієї категорії Єврокомісія планує зафіксувати регуляторні вимоги на строк до 10 років.

Буде запущена програма Battery Booster з бюджетом 1,8 млрд євро для розвитку європейського виробництва батарей, більшість з яких піде на підтримку виробників у вигляді безвідсоткових позик.

"Ми не відходимо від курсу на мобільність із нульовими викидами, але запроваджуємо певну гнучкість, щоб виробники могли досягати своїх цілей зі скорочення CO₂ найбільш економічно ефективним шляхом", - сказав єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра.