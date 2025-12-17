Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Євросоюз офіційно відмовився від заборони автомобілів з ДВЗ, яка планувалась на 2035 рік

17.12.2025

Транспорт

Європейська комісія під тиском з боку окремих країн Євросоюзу скасувала заборону на продаж нових легкових автомобілів із дизельними та бензиновими двигунами, яку планували ввести з 2035 року. Про це повідомляється на сайті ЄК.

Автовиробники в ЄС будуть зобов'язані забезпечити скорочення викидів CO₂ на 90% з 2035 року замість раніше встановлених 100%.

Решту 10% можна буде компенсувати шляхом використання виготовленої в Євросоюзі низьковуглецевої сталі або CO₂-нейтрального синтетичного палива (e-fuel) чи біопалива.

Фактично це означає, що виробники зможуть і надалі випускати plug-in-гібриди, електромобілі з розширеним запасом ходу (EREV), м'які гібриди, а також транспорт із ДВЗ.

Водночас повністю електричні та водневі автомобілі й надалі заохочуватимуться. Згідно з планом Єврокомісії, автовиробники зможуть отримувати "суперкредити" за виробництво невеликих, доступних електромобілів.

З'явиться нова категорія транспортних засобів у межах ініціативи Small Affordable Cars, яка охоплює електромобілі завдовжки до 4,2 метра. Для цієї категорії Єврокомісія планує зафіксувати регуляторні вимоги на строк до 10 років.

Буде запущена програма Battery Booster з бюджетом 1,8 млрд євро для розвитку європейського виробництва батарей, більшість з яких піде на підтримку виробників у вигляді безвідсоткових позик.

"Ми не відходимо від курсу на мобільність із нульовими викидами, але запроваджуємо певну гнучкість, щоб виробники могли досягати своїх цілей зі скорочення CO₂ найбільш економічно ефективним шляхом", - сказав єврокомісар з питань клімату Вопке Гукстра.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,1848
  0,0603
 0,14
EUR
 1
 49,6684
  0,0135
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9771  0,10 0,25 42,5225  0,09 0,22
EUR 49,3125  0,12 0,24 50,0032  0,11 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,3050  0,02 0,06 42,3350  0,02 0,06
EUR 49,5815  0,32 0,64 49,6040  0,31 0,63

