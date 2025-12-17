Авторизация

Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту

11:30 17.12.2025 |

Транспорт

Mercedes зробить сучасні фари ремонтопридатними в рамках ініціативи Tomorrow XX, спрямованої на розвиток циркулярної економіки. Якщо зараз лінзи, накладки, рамки, корпуси та електроніка мають клейові з'єднання, то в майбутньому їх замінять різьбовими.


Що відомо

Такий підхід дозволить замінювати окремі несправні деталі замість заміни всієї фари. Це скорочує кількість відходів, знижує вартість ремонту і продовжує термін служби. Наприклад, якщо лінзу пошкодив камінь, механік зможе демонтувати її та встановити нову, не замінюючи весь блок.

Tomorrow XX - це не тільки ремонтопридатні фари. Mercedes навчився повторно використовувати армований скловолокном поліамід з перероблених подушок безпеки для виготовлення опор двигуна. Пластик з утилізованих автомобілів можна також застосовувати для облицювання днища нових моделей.


Mercedes зробить фари розбірними для спрощення ремонту


Наступна ініціатива щодо скорочення викидів може не сподобатися покупцям нових Mercedes. Дослідження показали, що перероблений пластик зі старих шин можна використовувати як основу для штучної шкіри. Німецький преміальний бренд стверджує, що поєднання переробленого пластику з біологічними білками дає «інноваційний матеріал, який нагадує натуральну шкіру за складом та структурою». Він удвічі міцніший на розрив і стійкіший до екстремальних температур.

Всі ці методи значно знижують викиди завдяки більшому використанню вторинної сировини. Люди зазвичай звертають увагу лише на викиди з вихлопної труби, але автомобіль впливає на навколишнє середовище ще до того, як власник проїде на ньому перший кілометр. Mercedes прагне зменшити забруднення, активніше використовуючи вже наявні матеріали та скорочуючи потребу в первинній сировині.
За матеріалами: gagadget.com
Mercedes
 

