Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»

14:17 03.11.2025 |

Транспорт

BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»

 

BMW Group першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на інноваційні асистенти водіння за новою регуляцією DCAS. Відповідну сертифікацію за міжнародним регламентом ООН для систем допомоги водієві 2 рівня автономності пройшов електричний кросовер iX3.

BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»

 

Новий стандарт DCAS являє собою перелік правил для інноваційних асистентів, які дозволяють водієві розслабитися на автостраді, але залишатися готовим до втручання. Наприклад, система Motorway Assistant може утримувати автомобіль у смузі на швидкості до 130 км/год і самостійно перебудовуватися між смугами - водієві потрібно лише підтвердити маневр поглядом. При цьому можна не тримати руки на кермі.

BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»

 

Крім того, оновлений асистент вміє заздалегідь підказувати зміну смуги на з'їздах чи розв'язках, а в місті нова версія здатна самостійно гальмувати на світлофорах і рушати з місця. Всі додаткові функції будуть поетапно підключатися через оновлення ПО.

BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»

 

Особлива гордість BMW - симбіотичний підхід, коли водій і техніка працюють як єдине ціле. В iX3 вперше у світі впроваджені "симбіотичні гальма", які дозволяють впливати на електронних асистентів легким дотиком керма або педалі, не вимикаючи їх повністю. За цими технологіями стоїть безліч запатентованих розробок BMW, які підіймають комфорт і безпеку на новий рівень.

Система допомоги водієві на трасі та в місті буде доступна в Німеччині одночасно з виходом на ринок BMW iX3. Інші країни та функції з'являться пізніше. Доступність, набір функцій та системні обмеження системи допомоги водієві на трасі та в місті можуть відрізнятися залежно від країни.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: BMW
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0409
  0,1485
 0,35
EUR
 1
 48,4269
  0,0181
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6236  0,04 0,09 42,1952  0,04 0,09
EUR 48,2297  0,09 0,19 48,8606  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0100  0,04 0,11 42,0400  0,05 0,11
EUR 48,3800  0,02 0,04 48,4200  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес