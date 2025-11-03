Фінансові новини
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
BMW першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на систему водіння «без рук»
14:17 03.11.2025 |
BMW Group першою в Німеччині отримала міжнародне схвалення на інноваційні асистенти водіння за новою регуляцією DCAS. Відповідну сертифікацію за міжнародним регламентом ООН для систем допомоги водієві 2 рівня автономності пройшов електричний кросовер iX3.
Новий стандарт DCAS являє собою перелік правил для інноваційних асистентів, які дозволяють водієві розслабитися на автостраді, але залишатися готовим до втручання. Наприклад, система Motorway Assistant може утримувати автомобіль у смузі на швидкості до 130 км/год і самостійно перебудовуватися між смугами - водієві потрібно лише підтвердити маневр поглядом. При цьому можна не тримати руки на кермі.
Крім того, оновлений асистент вміє заздалегідь підказувати зміну смуги на з'їздах чи розв'язках, а в місті нова версія здатна самостійно гальмувати на світлофорах і рушати з місця. Всі додаткові функції будуть поетапно підключатися через оновлення ПО.
Особлива гордість BMW - симбіотичний підхід, коли водій і техніка працюють як єдине ціле. В iX3 вперше у світі впроваджені "симбіотичні гальма", які дозволяють впливати на електронних асистентів легким дотиком керма або педалі, не вимикаючи їх повністю. За цими технологіями стоїть безліч запатентованих розробок BMW, які підіймають комфорт і безпеку на новий рівень.
Система допомоги водієві на трасі та в місті буде доступна в Німеччині одночасно з виходом на ринок BMW iX3. Інші країни та функції з'являться пізніше. Доступність, набір функцій та системні обмеження системи допомоги водієві на трасі та в місті можуть відрізнятися залежно від країни.
