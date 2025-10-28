Фінансові новини
Повернення до бензину: Porsche втратив майже мільярд євро
11:36 27.10.2025
Німецький виробник автомобілів Porsche зазнав збитків у третьому кварталі цього року майже в один мільярд євро (1,16 мільярда доларів), повідомила компанія у п'ятницю, 24 жовтня.
Операційний прибуток, який виключає деякі витрати, як-от податки, впав до 40 мільйонів євро за перші дев'ять місяців року. У липні Porsche повідомляв, що від початку року отримав операційний прибуток у розмірі один мільярд євро. Таким чином компанія втратила близько 960 мільйонів євро за кілька місяців.
Як пояснив фінансовий директор Йохен Брекнер (Jochen Breckner), результати відображають вартість повернення Porsche до бензинових автомобілів в умовах низького попиту на електромобілі. "Результати цього року відображають вплив нашої стратегічної переорієнтації", - цитує його агенція AFP.
У вересні Porsche заявляв, що відкладе початок виробництва деяких повністю електричних автомобілів та продовжить термін служби низки моделей авто з двигунами внутрішнього згоряння та гібридів. Така переорієнтація вплинула і на материнську компанію Porsche - Volkswagen Group, яка зафіксувала падіння прибутку на 5,1 мільярда євро за рік.
Вплив мит Трампа
Крім того, Porsche зазнав тиску з боку конкурентів на провідному ринку Китаю та через мита президента США Дональда Трампа, оскільки не має виробничої присутності в США. Брекнер повідомив аналітикам та інвесторам, що "витрати, пов'язані з митами", наразі склали понад 500 мільйонів євро.
Нагадаємо, у 2018 році Porsche відмовився від дизельних двигунів, а з 2019 року почав випуск електромобілів.
