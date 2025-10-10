Toyota обіцяє впровадити «перші у світі» повністю твердотілі акумулятори для електроавто

Toyota подвоює зусилля у створенні "святого грааля" електромобільних технологій - твердотілих акумуляторів. Перший електромобіль з цією батареєю може з'явитися вже у 2027 році, і він обіцяє суттєво більший запас ходу, швидше заряджання та підвищену ефективність.

Компанія оголосила про нову співпрацю з Sumitomo Metal Mining Co. для масового виробництва катодних матеріалів, необхідних для нової батарейної технології. Toyota заявила, що прагне "досягти першого у світі практичного застосування твердотілих акумуляторів у серійних електромобілях".

На думку компанії, нове покоління батарей може кардинально змінити майбутнє автомобілів, забезпечивши не лише збільшений запас ходу, а й значно швидше заряджання та вищу потужність.

На відміну від звичайних літій-іонних батарей із рідким електролітом, твердотілі акумулятори Toyota використовують катод, анод і твердий електроліт. Це робить їх компактнішими, ефективнішими й довговічнішими. За даними виробника, така конструкція дає змогу створювати менші за розміром батареї, які при цьому мають вищу вихідну потужність і довший термін служби.

Toyota планує випустити перший серійний електромобіль із твердотілим акумулятором у 2027 або 2028 році. Новий договір із Sumitomo - це ще один крок до виведення цієї технології на масовий ринок.

Toyota та Sumitomo Metal Mining співпрацюють із 2021 року, розробляючи катодні матеріали для твердотілих батарей, щоб подолати головні проблеми їх масового виробництва. Використовуючи власну технологію порошкового синтезу Sumitomo, компаніям вдалося створити високостійкий катодний матеріал, який підходить для твердотілих елементів живлення. Sumitomo вже багато років постачає катоди для електромобілів, але тепер зосереджується на впровадженні нової технології та підготовці її до серійного виробництва.

У вересні минулого року Toyota отримала сертифікацію Міністерства економіки, торгівлі й промисловості Японії, що дозволяє виробництво цих батарей у країні.

Toyota не єдина, хто рухається у цьому напрямку. Вона співпрацює з кількома японськими компаніями, зокрема Idemitsu Kosan, яка планує побудувати великий завод із виробництва літій-сульфіду - важливої сировини для твердотілих акумуляторів.

Після запуску підприємство зможе випускати до 1000 тонн літій-сульфіду на рік. Крім того, Idemitsu також має намір розпочати масове виробництво твердотілих батарей у 2027 році.

Цей проєкт - частина масштабної державної ініціативи, спрямованої на зміцнення внутрішнього виробництва батарей та зменшення залежності від Китаю й Південної Кореї. Toyota входить до групи японських компаній, які спільно інвестують понад $7 млрд у розвиток національної виробничої бази акумуляторів.