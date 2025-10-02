Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць

Xiaomi Auto офіційно оголосила, що в вересні 2025 року постачання перевищили 40 000 одиниць. Це перший раз в історії компанії, коли місячні постачання перевищили цю позначку - важлива віха для автовиробника.

Первісна мета Xiaomi Auto на 2025 рік становила 300 000 автомобілів. Пізніше CEO Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) підвищив планку до 350 000 одиниць. При поточних темпах річний план може бути виконано достроково.

Згідно з фінансовою звітністю, у другому кварталі Xiaomi Auto поставила 81 302 автомобілі - зростання на 197,7% в річному обчисленні та на 7,2% у квартальному обчисленні.

За 15 місяців з моменту запуску поставлено більше ніж 300 000 одиниць автомобілів, в першій половині 2025 року - 157 000 одиниць. В липні місячні постачання вперше перевищили 30 000 одиниць.

На цей час Xiaomi продає седан SU7, його спортивну версію SU7 Max, а також кросовер YU7.