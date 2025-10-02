Фінансові новини
- |
- 02.10.25
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
14:48 02.10.2025 |
Xiaomi Auto офіційно оголосила, що в вересні 2025 року постачання перевищили 40 000 одиниць. Це перший раз в історії компанії, коли місячні постачання перевищили цю позначку - важлива віха для автовиробника.
Первісна мета Xiaomi Auto на 2025 рік становила 300 000 автомобілів. Пізніше CEO Xiaomi Лей Цзюнь (Lei Jun) підвищив планку до 350 000 одиниць. При поточних темпах річний план може бути виконано достроково.
Згідно з фінансовою звітністю, у другому кварталі Xiaomi Auto поставила 81 302 автомобілі - зростання на 197,7% в річному обчисленні та на 7,2% у квартальному обчисленні.
За 15 місяців з моменту запуску поставлено більше ніж 300 000 одиниць автомобілів, в першій половині 2025 року - 157 000 одиниць. В липні місячні постачання вперше перевищили 30 000 одиниць.
На цей час Xiaomi продає седан SU7, його спортивну версію SU7 Max, а також кросовер YU7.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Наглядова рада «Укренерго» передумала звільняти Зайченка з посади
|Кабмін вирішив почати підготовку до приватизації «Сенс Банку» та «Укргазбанку», – Мінфін
|Британія та Німеччина скликають «Рамштайн» на 15 жовтня
|WSJ: США нададуть Україні розвіддані для ракетних ударів углиб території РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Топографічне знімання масштабу 1:500 – коротко про головне
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Xiaomi Auto вперше поставила більше 40 000 автомобілів за місяць
|Навіщо зять Трампа і Саудівська Аравія купили гіганта ігрової індустрії Electronic Arts
|Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок перевищив $500 млрд
|OpenAI обійшов SpaceX і став найдорожчим стартапом світу з оцінкою у $500 млрд
|Microsoft тестує «людські» аватари для Copilot, щоб «гуманізувати» спілкування з ШІ
|Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом
|Тест Snapdragon X2 Elite Extreme: CPU випереджає Core Ultra 9 285H та Ryzen AI 9 HX 370, але GPU програє Apple
Бізнес
|З компаній Tesla та xAI Ілона Маска масово звільняються топменеджери, – FT
|Ринкова вартість NVIDIA перевищила $4,5 трлн на тлі нових угод у сфері ШІ
|«Київстар» запускає тестування технології Direct to Cell від Starlink для абонентів
|Китай запустив найпотужніше магнітне поле: у 700 тис. разів більше, ніж в Землі
|У Лондоні засудили «королеву біткоїна»: конфісковано BTC на $7,3 млрд
|Колишня учасниця рейтингу Forbes 30 Under 30 отримала сім років за шахрайство
|У Microsoft Word та Excel з'являться ШІ-агенти, що працюватимуть замість вас