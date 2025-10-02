Авторизация

Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом

10:37 02.10.2025 |

Транспорт

Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом

 Підписання контрактів на підключення заводу BMW Group в Лейпцигу до водневого трубопроводу.

BMW Group Plant Leipzig планує підключення до водневого трубопроводу. Це зробить підприємство першим автомобільним заводом у світі з постачаннями водню по магістралі. Контракти підписані з MITNETZ GAS GmbH та ONTRAS Gastransport GmbH.

MITNETZ GAS побудує з'єднувальну лінію протяжністю близько 2 км з системою вимірювання та регулювання тиску газу, яка під'єднає завод до майбутньої базової водневої мережі. BMW та ONTRAS узгоджують підключення до водневої магістралі. Запуск очікується в середині 2027 року.

Після введення в експлуатацію завод відмовиться від постачання водню вантажівками в балонах. За словами Петри Петерхензель (Petra Peterhänsel), директора BMW Group Plant Leipzig, трубопровідні постачання дозволять використовувати водень для найбільш енергозатратних процесів, таких як сушильні печі в фарбувальному цеху.

Завод BMW у Лейпцигу стане першим автозаводом з воднепроводом

 Сушильна камера фарбувального цеху BMW Group Plant Leipzig.

Досвід використання водню

З 2013 року завод використовує навантажувачі та тягачі на водневих паливних елементах. Зараз заводський автопарк нараховує більш як 230 таких машин. Вони заправляються на дев'яти водневих станціях, розташованих у цехах.

У жовтні 2022 року завод у Лейпцигу запустив багатопаливний обігрівач у фарбувальному цеху. На сьогодні там працює 11 таких пальників, що працюють на природному газі або водні.

Воднева мережа Німеччини

Базова воднева мережа - загальнонаціональний інфраструктурний проєкт протяжністю близько 9000 км. Запуск водневої мережі пройде поетапно з повним введенням в експлуатацію до 2032 року, коли Німеччина під'єднається до міжрегіональної водневої мережі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: BMW
 

