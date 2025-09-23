Відкат до ДВЗ: Porsche гальмує стратегію електрифікації

Porsche офіційно оголосила про зміну продуктової стратегії. Компанія змістить акцент з електромобілів на моделі з двигунами внутрішнього згоряння і гібриди. Про це в п'ятницю заявив гендиректор Porsche і Volkswagen Group Олівер Блюме (Oliver Blume).

Головна зміна стосується нового флагманського SUV, відомого під внутрішнім індексом K1. Спочатку він мав стати суто електричним, але тепер дебютує з бензиновими та плагін-гібридними версіями.

Підтверджено і майбутнє класичних моделей: Panamera і Cayenne збережуть двигуни внутрішнього згоряння, а також гібридні опції щонайменше до 2030-х років. Вони включені в довгостроковий цикл оновлень марки.

Одночасно Porsche визнала, що виведення частини запланованих електромобілів відкладається. Не уточнюється, про які саме моделі йдеться, але, ймовірно, про проєкти на кшталт наступника Macan EV. Розробку нової спеціалізованої платформи для електромобілів, яка мала вийти до 2030-х років, призупинено. Згодом вона буде допрацьована спільно з іншими брендами Volkswagen Group.

Причина змін - уповільнення зростання попиту на електромобілі преміального рівня.

Разом з цим ключові EV-проєкти тривають. У строк вийдуть Cayenne EV (у стандартній і купе-версії), а також новий спортивний електрокар у сегменті 718. Крім того, Porsche підтвердила випуск нового SUV з ДВЗ, який замінить нинішній Macan, і буде продаватися паралельно з Macan EV.