Китайський автогігант BYD стикається з неочікуваними проблемами — Bloomberg

Після кількох років стрімкого зростання та виходу в світові лідери електромобільного ринку BYD зіткнулася зі спадом: внутрішні продажі скорочуються, прибутки падають, а влада Китаю обмежує цінову конкуренцію, яка була ключовою для успіху компанії. Попри успіхи за кордоном, проблеми на домашньому ринку змушують автовиробника переглядати амбітні плани.

Як повідомляє Bloomberg, BYD - акронім від Build Your Dreams ("Здійсни свої мрії") - у 2024 році завдяки державній підтримці, агресивній ціновій політиці та масштабній експансії за межі Китаю випередила Tesla та стала світовим лідером за продажами електромобілів. Однак після буму компанія зіткнулася з реальністю: із травня внутрішні продажі впали, а зростання експорту не перекриває дефіциту на внутрішньому ринку. До того ж Пекін посилив контроль над ціновою війною, яка раніше сприяла зростанню BYD.

За даними агентства, період, який мав стати черговим рекордним, виявився для BYD найскладнішим із 2020 року. Із травня по серпень поставки в Китаї знизилися на 10% у річному вимірі. Компанія намагалася залучити покупців більшими знижками, але одночасно зростала конкуренція з боку Geely, Leapmotor і Xiaomi. Сезонна слабкість попиту лише поглибила проблеми.

У серпні BYD повідомила про перше за три роки квартальне падіння прибутку - чистий дохід скоротився на 30%. На тлі новин акції компанії втратили 8%, що зменшило її ринкову вартість більш ніж на 6 мільярдів доларів. За даними Reuters, BYD переглянула прогноз продажів на 2025 рік із 5,5 до 4,6 мільйона авто, хоча офіційно це не підтверджувала.

Попри труднощі вдома, компанія досягає успіху на закордонних ринках. Дешева й ефективна продукція та агресивна глобальна експансія дозволили BYD завоювати нових клієнтів, а вищі прибутки за кордоном частково компенсують жорстку конкуренцію в Китаї. Однак дедалі більше країн - від Європи до Мексики - прагнуть обмежити швидке проникнення китайських електромобілів.

Однією з ключових причин проблем стали дії китайських регуляторів. Влада запровадила обмеження на знижки, фактично позбавивши BYD важливого інструменту її стратегії. Хоча вертикально інтегрована модель компанії дозволяє їй уникати перебоїв у постачанні, нові правила фінансування ланцюга поставок змусили скоротити строки розрахунків із постачальниками з 275 до 60 днів - це суттєво змінило звичну практику BYD.

Нагадаємо, у Китаї хочуть заборонити перепродаж нових машин після реєстрації.