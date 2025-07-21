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АНАЛІТИКА

Китай заборонить перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після реєстрації

 

Міністерство промисловості Китаю планує заборонити перепродаж нових автомобілів протягом шести місяців після їх реєстрації, намагаючись вирішити проблему продажу вживаних автомобілів з нульовим пробігом.

Про це повідомляє Reuters.

Auto Review, видання, яке видає Китайська асоціація автовиробників, повідомило про це в редакційній статті, опублікованій на своєму акаунті в WeChat. У ній йдеться, що Китайська асоціація автодилерів, інша галузева група, окремо запропонувала систему кодів для експорту вживаних автомобілів.

У редакційній статті також зазначено, що Chery і BYD були серед компаній, які планували притягнути дилерів до відповідальності за порушення, включаючи ліцензування автомобілів до їх продажу.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай
 

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