16.09.25
18:26
Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli
14:20 16.09.2025 |
Майбутні моделі Aston Martin стануть першими автомобілями з новою системою Pirelli Cyber Tyre. Вбудовані безпосередньо в протектор датчики вагою всього 0,3 грама будуть у реальному часі передавати дані про тиск, температуру і зношування.
Інформація надсилається по Bluetooth в електронний блок і обробляється алгоритмами Pirelli, створеними спільно з Bosch Engineering. Система дозволяє ABS, ESP, системі контролю тяги і трансмісії миттєво підлаштовуватися під ситуацію. Окрім цього водій зможе відстежувати стан шин та їхню придатність для різних умов прямо на дисплеї в салоні автомобіля.
У перспективі такі датчики зможуть заряджатися завдяки кінетичній енергії та отримають підтримку 5G, щоб обмінюватися даними не тільки з автомобілем, а й з дорожньою інфраструктурою.
