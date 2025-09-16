Авторизация

Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli

14:20 16.09.2025 |

Транспорт

Aston Martin першим отримає «розумні» шини Pirelli

 

Майбутні моделі Aston Martin стануть першими автомобілями з новою системою Pirelli Cyber Tyre. Вбудовані безпосередньо в протектор датчики вагою всього 0,3 грама будуть у реальному часі передавати дані про тиск, температуру і зношування.

Інформація надсилається по Bluetooth в електронний блок і обробляється алгоритмами Pirelli, створеними спільно з Bosch Engineering. Система дозволяє ABS, ESP, системі контролю тяги і трансмісії миттєво підлаштовуватися під ситуацію. Окрім цього водій зможе відстежувати стан шин та їхню придатність для різних умов прямо на дисплеї в салоні автомобіля.

У перспективі такі датчики зможуть заряджатися завдяки кінетичній енергії та отримають підтримку 5G, щоб обмінюватися даними не тільки з автомобілем, а й з дорожньою інфраструктурою.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Aston Martin
 

