BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році

09:15 04.09.2025 |

Транспорт

BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році

 

BMW підтвердила, що продовжує розробку третього покоління водневих силових установок і планує почати серійне виробництво автомобілів на паливних елементах у 2028 році. Проєкт реалізується у співпраці з Toyota.

Воднева технологія BMW вже помітно просунулася вперед порівняно з пілотним парком iX5 Hydrogen. Новий паливний елемент став приблизно на 25% компактнішим і водночас потужнішим, що спрощує його інтеграцію в різні моделі, сприяє поліпшенню динаміки та зростанню ефективності. BMW обіцяє більший запас ходу і менше енергоспоживання порівняно з нинішніми прототипами.

Співпраця з Toyota має ключове значення. Якщо в перших прототипах японці повністю постачали установки, а в другому поколінні BMW використовувала їхні окремі елементи, то третє покоління розробляється спільно. Це дає змогу ділити витрати на дослідження і розробки, але при цьому створювати різні моделі для кожної марки, як пасажирські, так і комерційні.

BMW все ще вірить у водень: серійні автомобілі з'являться у 2028 році

 

В основі водневого електромобіля лежить уже класична схема: водень зберігається в балонах, у паливному елементі він проходить хімічну реакцію з киснем із повітря, в результаті чого виробляється електрика для електромоторів. Єдиний побічний продукт - водяна пара.

BMW готує цілу виробничу мережу в Європі. У Мюнхені на профільному центрі з водневих технологій зараз створюють і випробовують прототипи. Серійне виробництво установок доручено заводу в Штайрі (Австрія). Там же роблять і класичні ДВЗ, що підкреслює "відкриту" стратегію BMW - розвиток одразу кількох технологій.

Будуть залучені й інші підприємства. Завод у Ландсхуті займеться корпусами для паливних елементів і випуском ключового блоку BMW Energy Master, який керує розподілом енергії між паливним елементом, невеликою батареєю та електромотором. Перші зразки контролера розробляють у Дінгольфінгу, використовуючи досвід зі створення електроніки для прийдешніх батарейних моделей Neue Klasse.

Таким чином, BMW залишається одним із небагатьох автовиробників, хто продовжує вірити в перспективи водневого транспорту і бачить у ньому альтернативний шлях до майбутнього з нульовими викидами в русі.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: BMW, Toyota
 

