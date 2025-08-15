Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Volkswagen впровадила щомісячну підписку за повну потужність електродвигуна

22:46 15.08.2025 |

Транспорт

 

Власники електромобіля Volkswagen ID.3 у Великій Британії тепер можуть отримати повну віддачу від свого авто... але лише за додаткову плату.

На офіційному британському сайті моделі Volkswagen ID.3 Pro та Pro S тепер вказані з потужністю 201 к.с. (150 кВт). Проте технічно двигун цих версій здатний видавати 228 к.с. (170 кВт). Щоб «розблокувати» ці додаткові 27 к.с., власникам пропонують два варіанти:

* Підписка - від £16,50 на місяць (близько $22)
* Разовий платіж - £649 (приблизно $880)

Разом із додатковими 27 к.с. потужності також суттєво зросте крутний момент двигуна - з 265 Н·м до 310 Н·м. Що це дасть на практиці? Для версій Pro та Pro S базова потужність у 201 к.с. дозволяє розганятися до 100 км/год приблизно за 7,5-7,9 секунди. З підпискою завдяки додатковій потужності та крутному моменту час розгону може скоротитися на 0,3-0,5 секунди. Для міських та заміських умов це дає помітно більш жваву реакцію на педаль акселератора, особливо під час обгонів чи виїзду з перехрестя.

Водночас Volkswagen наголошує, що додаткові "коні" не зменшують запас ходу. Адже йдеться про налаштування програмного забезпечення силової установки, а не про зміну апаратної частини. Варто нагадати, що Volkswagen ID.3 має досить витривалу батарею. Версія Pro S після 160 тис. км пробігу в реальних умовах зберегла 91% місткості.

І ще з цікавого. Оскільки автомобіль з заводу реєструється з потужністю 228 к.с., власникам не потрібно повідомляти страхову компанію про зміни - незалежно від того, чи вони оформили підписку, чи ні.

Важливий нюанс: разове розблокування "прив'язується" до автомобіля, а не до власника. Тобто, якщо ви продасте машину, наступний власник отримає розширену потужність без доплат. А вам при купівлі нового електромобіля знову доведеться сплачувати додаткові кошти за повну потужність двигуна.

Для розуміння масштабу - щомісячна плата за додаткові кіловати у три рази перевищує стандартну підписку на Netflix (з рекламою) у Великій Британії. І ще невідомо, яка саме з цих підписок приноситиме більше і довше задоволення - -0,5 секунди під час прискорення чи кілька десятків годин перегляду відео.

Це не перший випадок, коли виробник обмежує потенціал обладнання проданого автомобіля й пропонує відкрити його за плату. У 2022 році BMW намагалася запровадити підписку у $18 на місяць за користування підігрівом сидінь та іншими функціями, які технічно вже були встановлені в авто. Реакція клієнтів була різко негативною, і компанія швидко відмовилася від такої моделі. У 2024 році компанія хотіла запровадити додаткову плату за адаптивну підвіску.

Схожі пропозиції є, наприклад, у Polestar, яка також пропонує платні програмні апгрейди для збільшення потужності.

Наразі додаткова плата за продуктивність стосується лише британського ринку. У США чи інших країнах Європи таку практику вводити поки не планують, імовірно, через побоювання повторити негативний досвід BMW.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Volkswagen
 

Бізнес