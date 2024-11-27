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АНАЛІТИКА

Японські бренди автомобілів швидко втрачають традиційні ринки

13:27 27.11.2024 |

Транспорт

 

Китайські автовиробники почали швидко випереджати колись неперевершених японських конкурентів. Бренди, включаючи Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi та інші, втрачають свої позиції на ринку з загрозливою швидкістю, пише Bloomberg.

З 2019 до 2024 рік японські компанії зазнали найбільших втрат ринкової частки в таких країнах, як Китай, Сінгапур, Таїланд, Малайзія та Індонезія, де вони традиційно домінували.

Головна причина - потужна конкуренція з боку китайських виробників, які активно розвиваються та пропонують сучасні технології.

Основна проблема японських брендів - повільний перехід до повністю електричних автомобілів, тоді як китайські компанії лідирують у цій галузі.

У Північній Америці, де популярні гібридні автомобілі, японські виробники все ще тримаються, але на глобальному рівні їхня частка у світовому виробництві автомобілів значно знизилася - з більш ніж 20% у кінці 90-х до 11% сьогодні.

За цей же період Китай збільшив частку з 1,4% до 38,4%.

Успіх Китаю базується на кількох ключових факторах, серед яких - фокус на електромобілях і перевага в акумуляторних технологіях, яка дозволяє місцевим виробникам пропонувати конкурентні ціни.

Китайські компанії активно виходять на нові ринки, особливо в Південно-Східній Азії, на Близькому Сході та в Африці. Наприклад, BYD всього за кілька місяців після виходу на ринок Індонезії стала шостим за величиною брендом у країні.

Китайські електромобілі оснащені передовим програмним забезпеченням та "розумними" функціями, що робить їх привабливими для споживачів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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