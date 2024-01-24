Lamborghini ліцензувала в MIT органічний, швидкозарядний акумулятор

Lamborghini отримала ліцензію на патент Массачусетського технологічного інституту (MIT) на новостворений органічний акумулятор, що має назву TAQ. В перспективі він може дати італійському виробнику суперкарів більшу щільність заряду (меншу вагу) й більшу швидкість заряджання й зменшений на 10-15% цінник на одну із найдорожчих деталей електромобіля.

На відміну від літій-іонних акумуляторів, TAQ є органічною сполукою, що складається переважно з вуглецю. Новий матеріал не розчиняється у двох широко використовуваних електролітах, а його щільність енергії на 50% вища, ніж в одного з найпоширеніших хімічних елементів літій-іонних акумуляторів, що використовується сьогодні - NMC (нікель-марганець-кобальт), передає TechCrunch.

TAQ, скорочено від біс-тетраамінобензохінон (bis-tetraaminobenzoquinone), складається з вуглецю, азоту, кисню і водню, розташованих в ряд з трьох сусідніх шестикутників. Структура подібна до структури графіту, який сьогодні часто використовується як анодний матеріал (позитивний полюс). Кожна молекула TAQ притягується до шести інших за допомогою водневих зв'язків, які не такі міцні, як інші зв'язки, але достатні для створення майже плоского листа матеріалу, який можна нашаровувати один на одного з отворами, що зберігають іони літію.

Привабливість TAQ для Lamborghini очевидна: матеріал утримує більше енергії, ніж чинні хімічні батареї й заряджається швидше. Менша маса також має першорядне значення для спортивних (власне для всіх) автомобілів.

Батареї, виготовлені з TAQ, також можуть бути дешевшими. За оцінками дослідників з Массачусетського технологічного інституту, вартість матеріалів для катода TAQ може бути на третину або вполовину дешевшою, ніж NMC. Враховуючи, що на катоди NMC припадає майже половина вартості матеріалів літій-іонного акумулятора, це може знизити нинішню вартість батареї на 10-15%.

Однак фактична економія залежатиме не лише від того, які хімічні речовини потрібні для виробництва батареї. TAQ майже напевно вимагатиме змін у способі виробництва акумуляторів. Виробники акумуляторів, які побудували або планують побудувати сотні фабрик по всьому світу, не поспішатимуть відмовлятися від мільярдних капітальних витрат. Ринок акумуляторів переповнений хімічними речовинами, які мають величезний потенціал, але не змогли подолати комерційні бар'єри.

Однак геополітика може змінити це рівняння

За даними Benchmark Minerals Intelligence, Китай домінує майже у всіх ланках сучасного ланцюжка постачання катодів. Понад три чверті готової катодної продукції виробляється в цій країні. Вона також домінує у виробництві та переробленні нікелю, кобальту і марганцю. Видобуток кобальту також значною мірою перебуває під контролем Китаю. Хоча більшість кобальту видобувається в Демократичній Республіці Конго, китайські фірми володіють багатьма родовищами. TAQ не потребує цих компонентів і дасть змогу практично будь-якій країні з достатнім технологічним розвитком виробляти катоди для таких акумуляторів, й не залежати від Китаю.