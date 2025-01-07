Велика Британія обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі

Велика Британія випередила Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у Європі. Про це пише Bloomberg.

Торік реєстрації нових повністю електричних транспортних засобів у Німеччині впали більш ніж на чверть - до 380 609 одиниць. Це менше, ніж 381 970, проданих у Великій Британії, де реєстрації електромобілів зросли на 21%.

Зростання продажів у грудні збільшило загальну частку електромобілів на автомобільному ринку Великої Британії до 19,6% за рік. Це все ще нижче за цільовий показник у 22%. При цьому зниження цін триває, оскільки виробники намагаються виконати квоту продажів, щоб уникнути штрафів.

Цього року цільовий показник у Британії зростає до 28%.

У Німеччині електромобілі становили 13,5% реєстрацій у 2024 році.

Продажі електромобілів різко впали в Німеччині після скасування стимулів для покупки наприкінці 2023 року, що завдало удару по попиту. Продажі на таких ринках як Швеція, Франція та Ірландія також відстають від очікувань через скорочення субсидій та відсутність доступних моделей.

Проте навіть у Великій Британії попит на електромобілі серед індивідуальних клієнтів залишається низьким. Лише один із десяти приватних покупців обрав електричну модель у 2024 році. Більшу частину приросту забезпечили корпоративні клієнти та власники автопарків.