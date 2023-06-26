Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

Футуристичний електрокар Mercedes-Benz Vision One-Eleven віддає шану експериментальному прототипу C111 1970 року.

Усі люблять гарні ремейки 1970-х, але інколи переробка чогось із десятиліття диско в сучасну епоху може здатися недоречною. Але коли йдеться про чудовий експериментальний прототип Mercedes-Benz C111, важко щось наплутати. Все, що має двері типу «крило чайки», аеродинамічний стиль і зірочку на капоті, стане шедевром. За такої вдачі нещодавно представлено концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven





Розроблений і виготовлений у Міжнародному центрі дизайну компанії в Карлсбаді (Каліфорнія), Vision One-Eleven є чіткою даниною експерименту 1970-х років. Але в той час, як оригінальний Mercedes-Benz C111 мав 15 примірників, чотирироторні роторні, п'ятициліндрові дизельні двигуни V8 з турбонаддувом, теперішній концепт - в єдиному екземплярі зроблений лише для демонстрації.

Коріння шоу-кара чітко видно в дверях типу «крило чайки», які також нагадують про легендарний 300SL 1954 року, але є ряд інших деталей, які пов'язують Vision One-Eleven з його предками. Передня частина овальної форми з трьома вентиляційними отворами по кутах є очевидним зв'язком із C111, як і подвійні круглі задні ліхтарі на піксельній задній графіці. Подвійні вентиляційні отвори капота, пофарбовані в чорний колір, також нагадують прототип 1970-х років, хоча тепер вони ведуть прямо до даху в стилі купола.

Це тому, що, на відміну від танкетчастого C111, Vision One-Eleven використовує мову дизайну Mercedes-EQ «one-bow» із вигнутою кабіною, спрямованою вперед. Корпус у стилі фюзеляжу виглядає так, ніби він спирається на аерокіт, що складається з передніх і бічних спліттерів і агресивного заднього дифузора, завдяки чому оригінальна помаранчево-чорна колірна схема C111 стає більш функціональною. І маючи лише 46 дюймів (1168 мм), концепт Vision лише приблизно на 2 дюйми вищий за свого попередника - надзвичайно низький рівень для електромобіля завдяки одній акуратній частині технології.

Аксіальні (з осьовим потоком) електродвигуни розроблені дочірньою компанією YASA забезпечують низьку посадку. На відміну від тягових двигунів із радіальним потоком, які є в інших автомобілях Mercedes, агрегати з осьовим потоком мають на 66 відсотків більшу потужність, що дає інженерам більше гнучкості щодо їх розміщення. У Vision One-Eleven виразно випуклі колісні арки вказують на те, що двигуни з осьовим потоком розташовані біля коліс, можливо, чотири окремі двигуни забезпечують йому загальну потужність 1000 кіловат (або 1300 кінських сил). Звичайно, це все теоретично, оскільки Vision One-Eleven - це про дизайн, а не випробувальний стенд силового агрегату.

Низький кліренс, який забезпечують тонкі електродвигуни, приносить користь у салоні, де сріблясто-помаранчево-біла кольорова гама Vision One-Eleven є справжнім повторенням 1970-х років.

Низькі ковшеподібні сидіння розміщують ноги пасажирів над їхніми спинками, як у гоночному боліді Формули 1, але в салоні створюється відчуття простору завдяки склу навісу на всю довжину, вузькій приладовій панелі, яка відкрита біля основи лобового скла, і шестигранне бокове скло.

Теоретично Vision One-Eleven матиме інтер'єр доповненої реальності з віртуальними кнопками для інформаційно-розважальної системи та навігації, які плаватимуть над порожніми поверхнями.

Mercedes-Benz не оголосив, чи цей концепт вплине на майбутній стиль бренду, але малоймовірно, що автовиробник найближчим часом випустить повністю електричний суперкар типу «крило чайки» з низькою посадкою.

Тим не менш, елементи Vision One-Eleven з'являться в нових автомобілях Mercedes, а електродвигуни YASA з осьовим потоком підходять до продукції AMG завдяки своїй порівняно легкій вазі та високій потужності.

Таким чином, хоча Vision One-Eleven, швидше за все, буде обмежуватися виставковим стендом протягом усього свого життя, все одно приємно спостерігати, як Mercedes-Benz приймає своє минуле в такому перспективному дизайні.



