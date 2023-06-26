Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

13:10 26.06.2023 |

Транспорт

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Футуристичний електрокар Mercedes-Benz Vision One-Eleven віддає шану експериментальному прототипу C111 1970 року.

Усі люблять гарні ремейки 1970-х, але інколи переробка чогось із десятиліття диско в сучасну епоху може здатися недоречною. Але коли йдеться про чудовий експериментальний прототип Mercedes-Benz C111, важко щось наплутати. Все, що має двері типу «крило чайки», аеродинамічний стиль і зірочку на капоті, стане шедевром. За такої вдачі нещодавно представлено концепт Mercedes-Benz Vision One-Eleven


Розроблений і виготовлений у Міжнародному центрі дизайну компанії в Карлсбаді (Каліфорнія), Vision One-Eleven є чіткою даниною експерименту 1970-х років. Але в той час, як оригінальний Mercedes-Benz C111 мав 15 примірників, чотирироторні роторні, п'ятициліндрові дизельні двигуни V8 з турбонаддувом, теперішній концепт - в єдиному екземплярі зроблений лише для демонстрації.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Коріння шоу-кара чітко видно в дверях типу «крило чайки», які також нагадують про легендарний 300SL 1954 року, але є ряд інших деталей, які пов'язують Vision One-Eleven з його предками. Передня частина овальної форми з трьома вентиляційними отворами по кутах є очевидним зв'язком із C111, як і подвійні круглі задні ліхтарі на піксельній задній графіці. Подвійні вентиляційні отвори капота, пофарбовані в чорний колір, також нагадують прототип 1970-х років, хоча тепер вони ведуть прямо до даху в стилі купола.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Це тому, що, на відміну від танкетчастого C111, Vision One-Eleven використовує мову дизайну Mercedes-EQ «one-bow» із вигнутою кабіною, спрямованою вперед. Корпус у стилі фюзеляжу виглядає так, ніби він спирається на аерокіт, що складається з передніх і бічних спліттерів і агресивного заднього дифузора, завдяки чому оригінальна помаранчево-чорна колірна схема C111 стає більш функціональною. І маючи лише 46 дюймів (1168 мм), концепт Vision лише приблизно на 2 дюйми вищий за свого попередника - надзвичайно низький рівень для електромобіля завдяки одній акуратній частині технології.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Аксіальні (з осьовим потоком) електродвигуни розроблені дочірньою компанією YASA забезпечують низьку посадку. На відміну від тягових двигунів із радіальним потоком, які є в інших автомобілях Mercedes, агрегати з осьовим потоком мають на 66 відсотків більшу потужність, що дає інженерам більше гнучкості щодо їх розміщення. У Vision One-Eleven виразно випуклі колісні арки вказують на те, що двигуни з осьовим потоком розташовані біля коліс, можливо, чотири окремі двигуни забезпечують йому загальну потужність 1000 кіловат (або 1300 кінських сил). Звичайно, це все теоретично, оскільки Vision One-Eleven - це про дизайн, а не випробувальний стенд силового агрегату.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Низький кліренс, який забезпечують тонкі електродвигуни, приносить користь у салоні, де сріблясто-помаранчево-біла кольорова гама Vision One-Eleven є справжнім повторенням 1970-х років.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Низькі ковшеподібні сидіння розміщують ноги пасажирів над їхніми спинками, як у гоночному боліді Формули 1, але в салоні створюється відчуття простору завдяки склу навісу на всю довжину, вузькій приладовій панелі, яка відкрита біля основи лобового скла, і шестигранне бокове скло.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Теоретично Vision One-Eleven матиме інтер'єр доповненої реальності з віртуальними кнопками для інформаційно-розважальної системи та навігації, які плаватимуть над порожніми поверхнями.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 
Mercedes-Benz не оголосив, чи цей концепт вплине на майбутній стиль бренду, але малоймовірно, що автовиробник найближчим часом випустить повністю електричний суперкар типу «крило чайки» з низькою посадкою.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Тим не менш, елементи Vision One-Eleven з'являться в нових автомобілях Mercedes, а електродвигуни YASA з осьовим потоком підходять до продукції AMG завдяки своїй порівняно легкій вазі та високій потужності.

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Таким чином, хоча Vision One-Eleven, швидше за все, буде обмежуватися виставковим стендом протягом усього свого життя, все одно приємно спостерігати, як Mercedes-Benz приймає своє минуле в такому перспективному дизайні.


Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven

 

Mercedes-Benz представив концепт Vision One-Eleven
За матеріалами: motorcar.com.ua
Ключові теги: Mercedes-Benz
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9238
  0,1500
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6462  0,01 0,03 37,3662  0,02 0,05
EUR 40,0912  0,08 0,20 41,0085  0,06 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес