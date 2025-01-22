TikTok погодиться на угоду, щоб залишитися доступним у США

ByteDance, китайська материнська компанія TikTok, укладе угоду, щоб застосунок залишився доступним у Сполучених Штатах. Про це генеральний директор General Atlantic Білл Форд сказав у коментарі виданню Axios на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

General Atlantic - великий інвестор китайської ByteDance, а Форд входить до її ради директорів.

"Так, - сказав Форд, коли його запитали, чи буде укладено угоду. - Це на користь усім".

"Ми продовжимо роботу, можливо, до кінця тижня, щодо переговорів про те, що може спрацювати... Уряд Китаю, уряд США, компанія і рада директорів - усі мають бути залучені до цієї розмови", - зазначив він.

За словами Форда, можуть бути й інші рішення, "крім продажу активів".

Форд додав, що адміністрація президента Байдена частково винна в тому, що ситуація досягла точки кипіння, бо вона "не вела з нами реального діалогу".

Однак він визнав, що президент Трамп намагався заборонити TikTok в останні дні свого першого терміну, перш ніж змінити курс під час нещодавньої кампанії.

ByteDance мала продати TikTok до 19 січня 2025 року, але президент Дональд Трамп підписав указ про продовження терміну продажу на 75 днів.

Wall Street Journal і Bloomberg писали, що китайські чиновники розглядають можливість продажу принаймні частини застосунку Ілону Маску, а раніше у січні заявку на купівлю зробила група інвесторів, до складу якої входять Френк Маккорт (колишній власник Лос-Анджелес Доджерс) і Кевін О'Лірі (інвестор з реаліті-шоу Shark Tank).

Потенційними претендентами також можуть бути Amazon і Oracle, яка вже співпрацює з TikTok і допомогла відновити роботу застосунку після 14-годинного відключення.

Крім того, на придбання американського бізнесу соціальної мережі TikTok претендує відомий ютубер MrBeast (справжнє ім'я - Джиммі Дональдсон). Він є третім за популярністю користувачем TikTok.