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АНАЛІТИКА

Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу

23:15 22.01.2025 |

Новини IT

Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу
 

Хефейський інститут фізичних наук у Китаї встановив світовий рекорд з підтримання стабільного стану плазми високої концентрації. Це необхідно для створення термоядерного реактора, пише The Register.

Операція була виконана на експериментальному надпровідному токамаку, який підтримував роботу протягом 1066 секунд - майже 18 хвилин. Попередній рекорд становив 403 секунди.

Токамаки - це спеціальні резервуари у формі тора (пончик). Газ всередині токамаку нагрівається під величезним тиском, перетворюючись в плазму. Через надзвичайно високу температуру не можна допускати контакту плазми зі стінками резервуара, тому вона утримується завдяки магнітам.

Китай встановив світовий рекорд в утриманні плазми та став на крок ближче до термоядерного синтезу

 

За даними Міжнародної агенції з атомної енергії, енергія, що виробляється під час термоядерного синтезу, у чотири рази перевищує вихід енергії від ядерного поділу, що використовується на сучасних АЕС, і майже в чотири мільйони разів перевищує енергію, яку отримують зі спалювання викопного палива, такого як нафта чи вугілля.

Термоядерний синтез постійно відбувається на Сонці та всередині нього, яке має достатньо енергії та гравітації.

Для створення плазми на Землі потрібні величезні енерговитрати, і до недавнього часу було складно підтвердити, чи можуть токамаки генерувати більше енергії, ніж витрачають на її виробництво.

У повідомленні Хефейського інститути фізичних наук немає жодної згадки про те, скільки тепла виробляло тривале горіння плазми, і чи можна було отримати чистий приріст енергії. Також не повідомлялось про те, яке паливо використовувалося для виробництва плазми, що є важливим фактом.

Втім експеримент описується як подія "монументального значення" та "критичний крок на шляху до реалізації функціонального термоядерного реактора".
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Китай
 

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