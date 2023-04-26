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АНАЛІТИКА

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

11:51 26.04.2023 |

Транспорт

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Polestar 4 - це останнє доповнення бренду до лінійки виробників електричних автомобілів. Новий кросовер займає місце між седаном Polestar 2 і більшим за розміром і ціною Polestar 3. Компактний кросовер має стильний дизайн, що демонструє ключові риси концепт-кара Polestar Precept.


Polestar 4 буде доступний як з одним, так і з двома двигунами. Дальнобійна версія з двома моторами видає 544 кінські сили та 686 Нм крутного моменту. Кросовер може розвивати 100 км/год за 3,8 секунди, що робить його найшвидшим серійним автомобілем бренду. Незважаючи на те, що Polestar 1 мав більше потужності, Polestar 4 досягає "сотні" швидше. Одномоторна версія з великим радіусом дії, яка приводить в дію задні колеса, видає 272 к.с. і крутний момент 343 Нм.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Згідно з процедурою тестування Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA), Polestar має попередню цільову дальність понад 300 миль (482 км) для одномоторного варіанта.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Автовиробник оснащує обидві моделі однаковою батареєю на 102,0 кіловат-години, здатною заряджати постійним струмом на 200 кіловат і змінним струмом на 22 кВт. Новинка має двонаправлене заряджання з можливістю V2L (зарядки від автомобіля) та тепловий насос як стандартне обладнання.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Polestar 4 дебютує з новою функцією оптимізації водіння, яка дозволяє водіям обирати між режимами найбільшого запасу ходу (Range) та продуктивності (Performance). Range надає перевагу ефективності, оскільки кросовер може відключати передній електромотор для економії енергії за допомогою роз'єднувальної муфти.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Режим Performance покращує чуйність моделі та постійно включає обидва двигуни на повну потужність. Версія з подвійним двигуном має напівактивну підвіску, тоді як Polestar пропонує лінійку моделей із колісними дисками розміром від 20 до 22 дюймів, обтягнутими гумою Pirelli або Michelin.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Кросовер відрізняється низьким аеродинамічним носом, висувними ручками дверей і безрамними вікнами. Він не має заднього скла, а стандартний скляний дах простягається за голови пасажирів на задніх сидіннях.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Кросовер Polestar 4 має довжину 190,5 дюйма (4839 міліметрів), ширину 84,2 дюйма (2139 мм) і висоту 60,8 дюйма (1544 мм). Його колісна база становить 118,07 дюйма (2999 мм), що робить його таким же великим, як Audi Q7, але загалом він нижчий.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Polestar 4 має 9 подушок безпеки, 12 камер, одну радарну систему та 12 ультразвукових датчиків. Водії отримують інформацію з 10,2-дюймового дисплея перед кермом, але доступний й 14,7-дюймовий проекційний дисплей. Він має «сніговий режим», який змінює колір тексту з білого на жовтий.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

15,4-дюймовий горизонтально орієнтований дисплей інформаційно-розважальної системи працює під керуванням ОС Android Automotive. Він має такі вбудовані функції Android, як Google Maps, Google Assistant і Google Play store. Apple CarPlay також включено, і клієнти можуть оновити систему до аудіосистеми Harmon Kardon із 12 динаміками. Однак ті, хто оновлюється до Nappa Pack, отримують по два додаткові динаміки в кожному передньому підголівнику, а загалом їхня кількість - 16.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Polestar пропонує електричний кросовер із кількома пакетами оновлень. Пакет Plus Pack зосереджений на покращенні техніки та комфорту моделі. Пакет Plus Pro Pack додає деталі кузова з кольоровим кодуванням, електрохромний скляний дах і додаткове освітлення салону. Раніше згаданий пакет Nappa Pack, який клієнти можуть обрати з пакетом Plus Pack, також додає масажні сидіння та шкіряну оббивку Nappa з вентиляцією.

Polestar 4 дебютував як найшвидший кросовер бренду

 

Дальнобійна версія з подвійним двигуном доступна з пакетом Performance Package, який включає налаштування шасі від Polestar Engineered. У пакет також входять 22-дюймові колеса, чотирипоршневі гальма Brembo та золоті деталі для гальм, ременів безпеки та ковпачків клапанів.

Виробництво Polestar 4 розпочнеться в листопаді цього року в Китаї, де він буде представлений першим. У 2024 році компанія оприлюднить детальнішу інформацію про ринок Північної Америки, а автомобіль надійде пізніше того ж року. Polestar вказує, що стартова ціна кросовера становитиме 60 000 доларів США, але остаточна інформація про ціни буде відкрита на старті приймання замовлень.

За матеріалами: motorcar.com.ua
 

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