Попит на електромобілі в Україні у 2024 р. зріс на 38% - «Укравтопром»

Реєстрації в Україні електромобілів (нових і старих) у 2024 році зросли на 38% порівняно з 2023 роком - до 51,7 тис. од., повідомив "Укравтопром" у телеграм-каналі.

Зокрема реєстрації легкових авто зросли на 37% - до 50,458 тис., комерційних на 64% - до 1,264 тис., також зареєстровано два електробуси.

Частка нової техніки в реєстраціях автотранспорту з нульовим рівнем викидів (BEV), як і 2023 року, становила 20%.

Лідерську п'ятірку нових електрокарів року очолив Volkswagen ID.4 (1626 од.), далі йдуть Honda M-NV - 1279 од., BYD Song Plus - 1007 од., Nissan Ariya - 766 од. і Zeekr 001 - 703 од.

Найпопулярнішу п'ятірку старих склали Nissan Leaf - 5511 од.; Tesla Model 3 - 4639 од.; Tesla Model Y - 4225 од.; VW e-Golf - 2479 од. і Hyundai Kona Electric - 2337 од.

"Укравтопром" інформує, що в грудні минулого року українці придбали майже 3,8 тис. електромобілів - на 18% менше, ніж роком раніше, зокрема легкових - понад 3,6 тис. (-20%) і 124 комерційних (+59%).

Як повідомлялося, за 2023 рік, за даними "Укравтопрому", реєстрації нових і старих електрокарів в Україні зросли в 2,8 раза - до 37,6 тис., на частку нових припало 20% проти 17% роком раніше.

Своєю чергою, інформаційно-аналітична група Auto-Consulting, аналізуючи ринок нових легкових електрокарів, зазначила, що їхня частка в грудні становила лише 11,5% продажу на ринку нових легкових автомобілів.

"Це - найменший показник за весь 2024 рік", - констатується в повідомленні групи на сайті.

Аналітики групи нагадують, що 2024 рік починався з частки електрокарів у 23,7%, але далі вона знижувалася.

"Каталізатором цього процесу ставали обстріли енергетичної інфраструктури України. І після кожних тривалих відключень електрики фіксувалося зменшення частки електромобілів серед придбаних нових авто", - наголошується в повідомленні.

За даними Auto-Consulting, за підсумками року електромобілі посіли 16,1% ринку нових авто, що на 1 в.п. менше, ніж у 2023 році, проте після потужних обстрілів енергетики в листопаді та грудні було зафіксовано найнижчий показник - 11,5%.

"І це попри численні податкові пільги на імпорт електрокарів. Зрозуміло, що цей тренд - тимчасовий і спричинений атаками ворога на енергетику України, що викликає занепокоєння у споживачів. Але ворог фактично загальмував тренд зі стрімкого переходу до електромобільності українського авторинку", - констатують аналітики.

Водночас серед інших причин зниження попиту на електромобілі вони називають зменшення пропозиції популярних моделей VW ID.4, Honda та інших. Крім того, зміна ціни та питання сервісу неофіційних електромобілів все частіше постають перед їхніми власниками.