В США выбрали автомобиль, кроссовер и пикап года

Жюри конкурса «Автомобиль, кроссовер и пикап года в Северной Америке» (North American Car, Utility and Truck of the Year, NACTOY) назвало победителей в трех сегментах. Их выбрали из начального списка, в которых входили 36 автомобилей, включая электрифицированные модели. Лидерами конкурса, однако, стали машины, оснащенные двигателями внутреннего сгорания: легковым автомобилем года признали новый Honda Civic, пикапом года - гибридный Ford Maverick, а внедорожником года - Ford Bronco.

Honda Civic одиннадцатого поколения обошел в голосовании Volkswagen Golf в «горячих» исполнениях GTI и R, а также электрокар Lucid Air - последний был признан «поистине роскошным», но все же до победы не дотянул. Члены жюри отметили, что Civic - доступный автомобиль, сочетающий в себе все мыслимые положительные качества: комфорт, экономичность, надежность и дарящий удовольствие от вождения.

Ford Maverick

Компактный пикап Ford Maverick боролся за победу с единственным пикапом в арсенале Hyundai, Santa Cruz, и электрическим Rivian R1T. Модель Ford похвалили за широкий список стандартного оборудования, удобство и невысокую стоимость, в то время как его соперники были названы слишком дорогими и недостаточно энергоэффективными.

Ford Bronco

В сегменте SUV победителем оказался еще один Ford - внедорожник Bronco, который признали достойным носить ностальгическое имя. Он обошел двух конкурентов из Южной Кореи - Ioniq 5 и Genesis GV70. Победы Bronco удостоился, помимо прочего, за богатый набор бортовой электроники, сравнимый с оснащением более дорогого Land Rover Defender.

В прошлом году, напомним, среди победителей NACTOY все же оказался один электрокар: лучшим внедорожником были признан Ford Mustang Mach-E. Пикапом года тогда назвали Ford F-150, а титул лучшего автомобиля получила Hyundai Elantra.