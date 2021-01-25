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Американцы рассказали об отношении к ручной коробке передач
12:44 25.01.2021 |
Аналитическое агентство Harris Poll по заказу Cadillac провело исследование, целью которого было выяснить, сколько процентов жителей США способны управлять автомобилем на «механике». Попутно американцы рассказали об отношении к машинам с ручной коробкой передач.
Вопреки стереотипам, 66 процентов опрошенных американцев утверждают, что умеют водить машину с тремя педалями. Более того, 55 процентов жителей США говорят, что владели автомобилем с ручной коробкой передач. В настоящий момент «очень заинтересованы» в вождении на «механике» только 30 процентов респондентов, а каждый седьмой американец заявил, что ни за что не будет ездить на «ручке».
Специалисты Harris Poll опросили онлайн свыше четырёх тысяч взрослых американцев, причём авторы исследования постарались узнать мнения респондентов разного пола, возраста и социального статуса.
Около 60 процентов опрошенных в целом благосклонно относятся к механическим трансмиссиям и не исключают покупку или долгосрочную аренду такого автомобиля. Это должно быть хорошей новостью для Cadillac, ведь опрос заказали, чтобы доказать руководству обоснованность разработки новых спортивных седанов CT4-V и CT5-V Blackwing с 6-скоростной «механикой». Ещё одна позитивная тенденция - интерес к «механике» среди молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет.
Результаты исследования показывают, что в Северной Америке не забыли об автомобилях с ручной коробкой передач, однако покупать машины с тремя педалями решаются немногие.
Доля новых легковушек с механическими трансмиссиями в общем объёме продаж в США едва превышает один процент, и этот показатель продолжает снижаться.
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