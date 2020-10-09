Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кларксон назвал лучшие автомобили года
11:41 09.10.2020 |
Журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили года в рамках национальной британской премии News UK Motor Awards. Как и прежде, Кларксон назвал победителей в двух категориях: лучший суперкар (SuperCar of the Year) и лучший «народный» автомобиль (People's Car of the Year).
По мнению Джереми Кларксона, звания лучшего суперкара, а точнее, спорткара года заслуживает Eagle Lightweight GT - реплика гоночного Jaguar E-Type, построенная на агрегатах модели первой серии. Ретрокупе с алюминиевым кузовом ручной работы лишь немногим отличится от оригинала, но заметно его мощнее: у новодела под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,7 литра, развивающий 385 сил и 508 Нм момента, тогда как на Lightweight E-Type стоял мотор 3.8 на 300 сил.
Второй автомобиль, названный Кларксоном лучшим в категории «народный», не менее экзотичен, чем первый - и он тоже британский. Это хот-хэтч MINI John Cooper Works GP, тираж которого составит всего три тысячи экземпляров. JCW GP оснащен 306-сильной «турбочетверкой» M Performance от кроссовера BMW X2 M35i и способен разгоняться до «сотни» за 5,2 секунды. От обычных MINI JCW версия с приставкой GP также отличается двухместным салоном с балкой вместо заднего дивана.
Между тем выбор автомобилей в этом году кардинально отличается от того, что было в 2019-м. Тогда Джереми Кларксон назвал «Лучшим суперкаром года» Ferrari 488 Pista, а «народным» автомобилем - Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Кларксон назвал лучшие автомобили года
|AMD показала, что Radeon RX 6000 легко справится с играми в 4K
|AMD представила процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3: превосходство по всем фронтам и в играх тоже
|Окей, Google, поехали! Ассистент получил автомобильный режим
|Skoda научила смартфоны «на слух» выявлять проблемы в автомобиле с помощью ИИ
|Intel наконец запустила масштабное 10-нм производство на новой фабрике Fab 42, которая строилась 9 лет
Это интересно
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира