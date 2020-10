Кларксон назвал лучшие автомобили года

Журналист и соведущий шоу The Grand Tour Джереми Кларксон выбрал лучшие автомобили года в рамках национальной британской премии News UK Motor Awards. Как и прежде, Кларксон назвал победителей в двух категориях: лучший суперкар (SuperCar of the Year) и лучший «народный» автомобиль (People's Car of the Year).

По мнению Джереми Кларксона, звания лучшего суперкара, а точнее, спорткара года заслуживает Eagle Lightweight GT - реплика гоночного Jaguar E-Type, построенная на агрегатах модели первой серии. Ретрокупе с алюминиевым кузовом ручной работы лишь немногим отличится от оригинала, но заметно его мощнее: у новодела под капотом установлен рядный шестицилиндровый двигатель объемом 4,7 литра, развивающий 385 сил и 508 Нм момента, тогда как на Lightweight E-Type стоял мотор 3.8 на 300 сил.





Второй автомобиль, названный Кларксоном лучшим в категории «народный», не менее экзотичен, чем первый - и он тоже британский. Это хот-хэтч MINI John Cooper Works GP, тираж которого составит всего три тысячи экземпляров. JCW GP оснащен 306-сильной «турбочетверкой» M Performance от кроссовера BMW X2 M35i и способен разгоняться до «сотни» за 5,2 секунды. От обычных MINI JCW версия с приставкой GP также отличается двухместным салоном с балкой вместо заднего дивана.

MINI John Cooper Works GP





Между тем выбор автомобилей в этом году кардинально отличается от того, что было в 2019-м. Тогда Джереми Кларксон назвал «Лучшим суперкаром года» Ferrari 488 Pista, а «народным» автомобилем - Bentley Continental GT V8 с 4,0-литровой «битурбовосьмеркой» мощностью 550 лошадиных сил (770 Нм).