В 2019 году в Китае устанавливалось более 1000 зарядных станций каждый день

Несмотря на замедление продаж электромобилей в Китае, зарядная инфраструктура там развивается ударно.

Согласно данным, опубликованным Китайским альянсом по содействию развитию инфраструктуры зарядки электромобилей, число государственных зарядных станций по состоянию на ноябрь 2019 года составило 496 000 единиц, из которых 289 000 были станциями зарядки переменного тока, 206 000 постоянного тока, а 488 предлагали оба варианта.

В ноябре было установлено 17 000 государственных станций зарядки для электромобилей, что на 71% больше, чем в том же месяце прошлого года. В период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года количество государственных точек росло в среднем примерно на 17 000 единиц в месяц.

За первые одиннадцать месяцев 2019 года в Китае было установлено 365 000 государственных и частных зарядных устройств, что на 29,5% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По состоянию на конец ноября количество точек зарядки по всей стране составило 1,174 млн. единиц.

Государственная инфраструктура зарядки остаётся высоко концентрированной. На города Пекин и Шанхай и провинции Гуандун, Цзянсу, Шаньдун, Чжэцзян, Аньхой, Хэбэй, Хубэй и Фуцзянь приходилось 74,0% всех таких объектов.

В ноябре зарядные станции выдали потребителям по всей стране 535 млн кВт*ч, что на 45 млн кВт*ч больше, чем в предыдущем месяце. Главные потребители - это электробусы и легковые электромобили.

Восемь крупнейших операторов по количеству точек зарядки электромобилей занимают 90% китайского рынка. Это компании:

* Qingdao Teld New Energy - 144,000 станций

* Star Charge - 112,000 станций

* State Grid Corporation of China - 88,000 станций

* Jiangsu YKC New Energy Technology - 33,000 станций

* EV Power - 25,000 станций

* AnYo Charging - 18,000 станций

* Potevio - 14,000 станций

* Shenzhen Car Energy Network - 12,000 станций.

По состоянию на ноябрь 2019 года в Китае работало 306 станций замены батарей, 126 из которых расположены в Пекине. Двумя основными операторами станций замены батарей в Китае являются Aulton New Energy (183) и NIO (123).