Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

США анонсували безпрецедентний захист танкерів в Ормузькій протоці — заява Бессента

США планують незабаром запустити програму страхування суден в Ормузькій протоці. Мова про військовий супровід танкерів із нафтою.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Бессент на засіданні кабінету міністрів, у якому брав участь президент Дональд Трамп, розповів, що влада США вжила заходів, щоб нафта, яка застрягла в морі, стала доступною для світового ринку.

"Ваші (Бессент звернувся до Трампа - ред.) рішучі дії, такі як програма морського страхування Міжнародної корпорації розвитку, разом із Центральним командуванням, незабаром забезпечать перевізникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили", - додав він.

За словами міністра, рух танкерів у регіоні Перської затоки починає відновлюватися і буде тільки зростати.

"Сьогодні ми починаємо бачити дедалі більше руху до Перської затоки і назад - більше, ніж учора, і це тільки початок. Я впевнений, що судноплавство буде збільшуватися з кожним днем навіть до того, як ми повністю забезпечимо безпеку протоки", - додав він.

Бессент також запевнив, що економіка США "краще підготовлена до енергетичних збоїв", оскільки в країні стимулюють внутрішній видобуток нафти і газу.

"Багато хто недооцінює готовність американців пережити короткострокову волатильність заради 50 років безпеки, які на нас чекають", - вважає він.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Іран, США
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8850
  0,0128
 0,03
EUR
 1
 50,6104
  0,2419
 0,48

Курс обміну валют на 25.03.26, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5843  0,12 0,26 44,1714  0,11 0,24
EUR 50,5667  0,12 0,24 51,2862  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8700  0,03 0,07 43,9200  0,05 0,11
EUR 50,6347  0,17 0,33 50,6792  0,15 0,29

