США анонсували безпрецедентний захист танкерів в Ормузькій протоці — заява Бессента
08:29 27.03.2026 |
США планують незабаром запустити програму страхування суден в Ормузькій протоці. Мова про військовий супровід танкерів із нафтою.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Бессент на засіданні кабінету міністрів, у якому брав участь президент Дональд Трамп, розповів, що влада США вжила заходів, щоб нафта, яка застрягла в морі, стала доступною для світового ринку.
"Ваші (Бессент звернувся до Трампа - ред.) рішучі дії, такі як програма морського страхування Міжнародної корпорації розвитку, разом із Центральним командуванням, незабаром забезпечать перевізникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили", - додав він.
За словами міністра, рух танкерів у регіоні Перської затоки починає відновлюватися і буде тільки зростати.
"Сьогодні ми починаємо бачити дедалі більше руху до Перської затоки і назад - більше, ніж учора, і це тільки початок. Я впевнений, що судноплавство буде збільшуватися з кожним днем навіть до того, як ми повністю забезпечимо безпеку протоки", - додав він.
Бессент також запевнив, що економіка США "краще підготовлена до енергетичних збоїв", оскільки в країні стимулюють внутрішній видобуток нафти і газу.
"Багато хто недооцінює готовність американців пережити короткострокову волатильність заради 50 років безпеки, які на нас чекають", - вважає він.
Рада ЄС та Європейський парламент 26 березня домовилися про перегляд митної системи ЄС у рамках знакової реформи, домовившись створити європейське митне агентство та хаб митних даних, а також прагнучи встановити загальноєвропейський збір за обробку товарів, що містяться в імпортованих невеликих посилках.
