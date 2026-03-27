ЄС просуває митну реформу і створить єдиний митний орган у Ліллі

Рада ЄС та Європейський парламент 26 березня домовилися про перегляд митної системи ЄС у рамках знакової реформи, домовившись створити європейське митне агентство та хаб митних даних, а також прагнучи встановити загальноєвропейський збір за обробку товарів, що містяться в імпортованих невеликих посилках.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогоднішня угода знаменує собою найбільшу реформу з часів створення Митного союзу в 1968 році. Новий митний кодекс Союзу дозволить нам вирішувати численні виклики, спричинені новими геополітичними реаліями, одночасно забезпечуючи економічну безпеку. Після прийняття цей сучасний інструментарій сприятиме торгівлі та забезпечуватиме належне стягнення мит у спрощений спосіб та з необхідною правовою визначеністю», - заявив Макіс Керавнос, міністр фінансів Республіки Кіпр, країни, яка зараз головує в Раді ЄС.

Співзаконодавці узгодили законодавство щодо створення єдиного, сучасного центру митних даних ЄС: однієї центральної платформи для взаємодії імпортерів та експортерів з митницею на території ЄС, що зміцнить цілісність даних, відстеження та митний контроль. Імпортерам та експортерам потрібно буде подавати митну інформацію лише один раз на цей єдиний портал замість подачі документів окремим національним митним органам. Вони зможуть вводити ту саму інформацію для кількох партій товарів, заощаджуючи час і гроші.

Згідно з умовами угоди, центр даних почне охоплювати товари електронної комерції вже 1 липня 2028 року, а поетапне впровадження охопить усі переміщення товарів до 1 березня 2034 року.

У французькому місті Лілль створиться новий децентралізований митний орган, митне агентство ЄС, яке контролюватиме роботу центру митних даних ЄС, одночасно підтримуючи роботу національних митних органів з управління ризиками. За підтримки митного органу ЄС держави-члени матимуть доступ до тих самих даних у режимі реального часу та зможуть об'єднувати інформацію для більш швидкого, послідовного та ефективного реагування на ризики.

Агентство буде створено в день набрання чинності загального регламенту

Відзначається, що ЄС запровадить розширені спрощення митних процедур для «найнадійніших торговців». За цією схемою компанії, які надають вичерпну інформацію про переміщення та відповідність товарів вимогам, а також інші суворі критерії, матимуть більш спрощені митні зобов'язання, такі як спрощені процедури тимчасового зберігання та транзиту.

Найнадійніші компанії зможуть випускати свої товари в обіг в ЄС без будь-якого активного втручання митниці.

ЄС також встановить новий загальноєвропейський збір за обробку предметів, що містяться в невеликих посилках, що ввозяться до ЄС.

Рівень збору буде визначено делегованим актом Єврокомісії, перш ніж він почне застосовуватися державами-членами ЄС не пізніше 1 листопада 2026 року.

Нові правила також уточнюють, що саме платформи та ті, хто продають товари в ЄС дистанційно, наприклад, через платформи електронної комерції, а не кінцеві споживачі, вважатимуться імпортерами товарів та нестимуть відповідальність за забезпечення виконання всіх митних формальностей та платежів.

Законодавство також включатиме нову систему фінансових санкцій для операторів електронної комерції, які систематично не виконують митні зобов'язання.

В якості наступних кроків Рада ЄС та Європейський парламент продовжать роботу над завершенням технічних елементів пакету перед остаточним прийняттям співзаконодавцями.

Нове митне законодавство набуде повної чинності через 12 місяців після публікації в офіційному журналі ЄС.