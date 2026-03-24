Перелом у відносинах: новий верховний лідер Ірану згоден на переговори з США — Ynet
14:53 24.03.2026 |
Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на проведення переговорів зі США.
Про це пише ізраїльське видання Ynet, передає Цензор.НЕТ.
Джерела заявили, що про це міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив спецпредставнику Трампа Стіву Віткоффу.
"Ми отримали згоду та благословення Моджтаби Хаменеї закрити це питання якомога швидше, якщо наші умови будуть виконані", - кажуть співрозмовники видання.
Нагадаємо, 23 березня Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном може бути укладена протягом п'яти днів або навіть раніше. За його словами, ініціатива миру виходить від Тегерана.
Водночас, за інформацією Reuters, США ведуть перемовини зі спікером парламенту Ірану Мохаммедом Калібафом. Сам Калібаф спростував будь-які переговори на цей рахунок.
Таким чином, Ізраїль і США продовжують поєднувати військові та дипломатичні дії, намагаючись забезпечити безпеку та інтереси в регіоні.
