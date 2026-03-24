ЄС та Меркосур запускають торговельну угоду вже з 1 травня

Угода про вільну торгівлю між ЄС та південноамериканськими країнами Меркосур (Mercosur) почне застосовуватися на тимчасовій основі з 1 травня 2026 року, повідомила у понеділок, 23 березня, Єврокомісія в Брюсселі.

Кілька днів тому Парагвай став останньою південноамериканською країною-учасницею, яка ратифікувала договір із Європейським Союзом. Раніше необхідну процедуру ратифікації завершили і повідомили про це ЄС Аргентина, Бразилія та Уругвай.

Угоду ЄС і Mercosur підписали на початку рокупісля понад 25 років переговорів. Очікується, що завдяки скороченню торговельних бар'єрів і мит між ЄС та південноамериканськими партнерами пожвавиться обмін товарами та послугами. Як зазначають оглядачі, особливо великі перспективи відкриваються для автомобільної промисловості, машинобудування та фармацевтичної галузі, адже станом на зараз імпортне мито на автомобілі у країнах Mercosur становить 35 відсотків.

Формальне набуття чинності угодою може затягнутися на кілька місяців через необхідну процедуру погодження з боку Європейського парламенту. У січні він проголосував за те, щоб перед остаточним голосуванням передати текст договору на перевірку до Європейського суду. Для цього не встановлено жодних строків.

Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що тимчасове набуття чинності є важливим кроком, щоб продемонструвати надійність ЄС як вагомого торговельного партнера. Тепер пріоритетом є те, щоб перетворити угоду на конкретні результати та надати європейським експортерам платформу, необхідну для використання нових можливостей у торгівлі, зростанні та створенні робочих місць.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

