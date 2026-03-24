Фінансові новини
- |
24.03.26
- |
19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС та Меркосур запускають торговельну угоду вже з 1 травня
10:12 24.03.2026 |
Угода про вільну торгівлю між ЄС та південноамериканськими країнами Меркосур (Mercosur) почне застосовуватися на тимчасовій основі з 1 травня 2026 року, повідомила у понеділок, 23 березня, Єврокомісія в Брюсселі.
Кілька днів тому Парагвай став останньою південноамериканською країною-учасницею, яка ратифікувала договір із Європейським Союзом. Раніше необхідну процедуру ратифікації завершили і повідомили про це ЄС Аргентина, Бразилія та Уругвай.
Угоду ЄС і Mercosur підписали на початку рокупісля понад 25 років переговорів. Очікується, що завдяки скороченню торговельних бар'єрів і мит між ЄС та південноамериканськими партнерами пожвавиться обмін товарами та послугами. Як зазначають оглядачі, особливо великі перспективи відкриваються для автомобільної промисловості, машинобудування та фармацевтичної галузі, адже станом на зараз імпортне мито на автомобілі у країнах Mercosur становить 35 відсотків.
Формальне набуття чинності угодою може затягнутися на кілька місяців через необхідну процедуру погодження з боку Європейського парламенту. У січні він проголосував за те, щоб перед остаточним голосуванням передати текст договору на перевірку до Європейського суду. Для цього не встановлено жодних строків.
Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович заявив, що тимчасове набуття чинності є важливим кроком, щоб продемонструвати надійність ЄС як вагомого торговельного партнера. Тепер пріоритетом є те, щоб перетворити угоду на конкретні результати та надати європейським експортерам платформу, необхідну для використання нових можливостей у торгівлі, зростанні та створенні робочих місць.
|
|
ТЕГИ
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
|Перелом у відносинах: новий верховний лідер Ірану згоден на переговори з США — Ynet
|США оцінюють потенційних лідерів Ірану — Politico вказує основного кандидата
|ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
|Через проблеми з бюджетом Росія вперше за 25 років вдається до продажу золота
|ЄС та Меркосур запускають торговельну угоду вже з 1 травня
|Паливні обмеження в Європі: не більше 50 літрів через іранський фактор
Бізнес
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска