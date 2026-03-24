Лідер угорської опозиції Мадяр пообіцяв переписати конституцію і усунути союзників Орбана у разі перемоги на виборах

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах планує переписати конституцію і усунути ключових союзників прем'єр-міністра Віктора Орбана, повідомляє Bloomberg.

Мадяр, виступаючи на передвиборчому мітингу, закликав виборців забезпечити його партії дві третини місць у парламенті, що дозволить ухвалювати закони без підтримки опозиції.

Описуючи Орбана та його соратників як "мафію", Мадяр заявив, що у разі, якщо він забезпечить собі абсолютну більшість, будуть звільнені керівники ключових державних інституцій, зокрема президент, очільники верховних судів, генеральний прокурор, а також керівники антимонопольного органу та державної аудиторської служби.

За його словами, ці посадовці не виконують своїх обов'язків і діють у політичних інтересах чинної влади.

"Ми відновимо верховенство права та демократичний плюралізм", - наголосив він.

За даними незалежних опитувань, його партія має перевагу, однак поки невідомо, чи вистачить цього для перемоги з конституційною більшістю.