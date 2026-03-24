Фінансові новини
- |
- 24.03.26
- |
- 19:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Паливні обмеження в Європі: не більше 50 літрів через іранський фактор
09:24 24.03.2026 |
Поки ціни на нафту через Іран штурмують нові висоти, окремі країни ЄС уже перейшли до радикальних кроків - адміністративного обмеження продажу пального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікації в Reuters і Trans.INFO.
Через події на Близькому Сході в Європі почалися проблеми з пальним. Тепер водії не лише платять більше, а й не можуть заправити повний бак через нові ліміти на АЗС.
При цьому найбільш відчутно криза вдарила по Центральній Європі. Уряди окремих країн намагаються зупинити паніку та "паливний туризм", вводячи жорсткі добові норми.
Повернення лімітів: досвід Словенії та Словаччини
Найбільш помітним наслідком напруженості, пов'язаної з конфліктом в Ірані, є адміністративні обмеження на продаж пального в Словенії. Наразі в цій країні приватним водіям дозволено заправляти не більше 50 літрів на добу. Для бізнесу ліміт трохи вищий - 200 літрів.
Прем'єр-міністр Роберт Голоб заспокоює населення, що запаси в країні є, проте логістика не встигає за ажіотажним попитом. До доставки пального на станції вже залучають військових.
А ось у Словаччині запровадили фінансовий поріг - заправка на суму не більше 400 євро на один транспортний засіб. Для фур це критично: така сума покриває менше 20% об'єму бака стандартної вантажівки.
Чому це відбувається
Одним із ключових факторів дестабілізації ринку є так званий паливний туризм . У Словенії, наприклад, нижчі ціни на пальне приваблюють водіїв із сусідніх країн, а це досить суттєво збільшує тиск на заправки.
Крім того, місцеві мешканці намагаються зробити запаси "на чорний день", що призводить до порожніх резервуарів на АЗС ще до обіду.
Наразі сектор транспорту та логістики (TSL) опинився в лещатах.
Обмеження на заправку змушують перевізників:
Як реагують інші країни
Деякі держави намагаються діяти на випередження за допомогою фінансів, а не заборон. Італія вже оголосила про тимчасове зниження акцизів та виділення 100 мільйонів євро на податкові пільги для транспортних компаній, щоб компенсувати стрибок цін на дизель весною 2026 року. Проте експерти застерігають: ці заходи - лише «пластир» на глибокій рані. Ринок залишатиметься нестабільним доти, доки триває гаряча фаза конфлікту на Близькому Сході.
|
|
ТЕГИ
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|Перелом у відносинах: новий верховний лідер Ірану згоден на переговори з США — Ynet
|США оцінюють потенційних лідерів Ірану — Politico вказує основного кандидата
|ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
|Через проблеми з бюджетом Росія вперше за 25 років вдається до продажу золота
|ЄС та Меркосур запускають торговельну угоду вже з 1 травня
|Паливні обмеження в Європі: не більше 50 літрів через іранський фактор
Бізнес
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска