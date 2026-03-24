Ціновий шок: Китай уперше скористався режимом екстреного гальмування на ринку пального
07:58 24.03.2026 |
Китай у понеділок оголосив про друге за цей місяць підвищення цін на пальне, піднявши їх до рекордного рівня. Водночас влада запровадила екстрені заходи для стримування різкого зростання цін на бензин, щоб пом'якшити вплив конфлікту на Близькому Сході на економіку. Про це пише Nikkei.
Державний орган економічного планування Китаю (NDRC) підвищив граничний рівень цін на бензин на 1160 юанів ($168 ) за тонну. Це приблизно вдвічі менше за 2205 юанів, які випливали б зі стандартного механізму ціноутворення.
За даними місцевих ЗМІ, це перше застосування такого тимчасового механізму з моменту впровадження нинішніх правил ціноутворення у 2013 році.
Попри це, підвищення цін, яке набуде чинності опівночі, все одно є найбільшим із часу, коли КНР почала прив'язувати внутрішні ціни на пальне до світових у 2000 році.
Очікується, що стійко високі ціни на нафту збільшать витрати домогосподарств і бізнесу, хоча диверсифікований енергобаланс Китаю та швидкий перехід на електромобілі в останні роки можуть пом'якшити цей вплив.
Стрибок цін на енергоресурси, що виник через війну Штатів і Ізраїлю проти Ірану, позначився і на ситуації в Україні.
Державний нафтовий гігант Sinopec розіслав деяким споживачам SMS-повідомлення про майбутнє підвищення та закликав заправлятися заздалегідь, щоб уникнути пікових годин, повідомляє державний мовник China Central Television.
Американський еталон нафти West Texas Intermediate зріс приблизно на 50% із кінця лютого - майже до $100 за барель - на тлі перебоїв із постачанням через конфлікт на Близькому Сході. Сорт Dubai crude зріс ще більше - до $169,8 за барель, що підштовхнуло ціни на бензин по всій Азії, де багато країн значною мірою залежать від близькосхідної нафти.
Водночас Китай менш уразливий до зростання цін на нафту порівняно з іншими економіками через значну частку вугілля та відновлюваних джерел енергії в його енергобалансі, зазначає Реймонд Єунг, головний економіст з Великому Китаю в ANZ. За його оцінками, бензин становить близько 3,6% індексу споживчих цін (CPI).
За даними Our World in Data, у 2024 році вугілля становило 53% загального енергоспоживання Китаю.
Водночас Єунг попередив, що малому бізнесу може бути складно перекласти зростання витрат на споживачів на тлі слабкого попиту.
"Уряд може відреагувати на високі ціни на нафту через субсидії або підтримку малого та середнього бізнесу", - зазначив він.
