Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціновий шок: Китай уперше скористався режимом екстреного гальмування на ринку пального

Китай у понеділок оголосив про друге за цей місяць підвищення цін на пальне, піднявши їх до рекордного рівня. Водночас влада запровадила екстрені заходи для стримування різкого зростання цін на бензин, щоб пом'якшити вплив конфлікту на Близькому Сході на економіку. Про це пише Nikkei.

Державний орган економічного планування Китаю (NDRC) підвищив граничний рівень цін на бензин на 1160 юанів ($168 ) за тонну. Це приблизно вдвічі менше за 2205 юанів, які випливали б зі стандартного механізму ціноутворення.

За даними місцевих ЗМІ, це перше застосування такого тимчасового механізму з моменту впровадження нинішніх правил ціноутворення у 2013 році.

Попри це, підвищення цін, яке набуде чинності опівночі, все одно є найбільшим із часу, коли КНР почала прив'язувати внутрішні ціни на пальне до світових у 2000 році.

Очікується, що стійко високі ціни на нафту збільшать витрати домогосподарств і бізнесу, хоча диверсифікований енергобаланс Китаю та швидкий перехід на електромобілі в останні роки можуть пом'якшити цей вплив.

Стрибок цін на енергоресурси, що виник через війну Штатів і Ізраїлю проти Ірану, позначився і на ситуації в Україні.

Державний нафтовий гігант Sinopec розіслав деяким споживачам SMS-повідомлення про майбутнє підвищення та закликав заправлятися заздалегідь, щоб уникнути пікових годин, повідомляє державний мовник China Central Television.

Американський еталон нафти West Texas Intermediate зріс приблизно на 50% із кінця лютого - майже до $100 за барель - на тлі перебоїв із постачанням через конфлікт на Близькому Сході. Сорт Dubai crude зріс ще більше - до $169,8 за барель, що підштовхнуло ціни на бензин по всій Азії, де багато країн значною мірою залежать від близькосхідної нафти.

Водночас Китай менш уразливий до зростання цін на нафту порівняно з іншими економіками через значну частку вугілля та відновлюваних джерел енергії в його енергобалансі, зазначає Реймонд Єунг, головний економіст з Великому Китаю в ANZ. За його оцінками, бензин становить близько 3,6% індексу споживчих цін (CPI).

За даними Our World in Data, у 2024 році вугілля становило 53% загального енергоспоживання Китаю.

Водночас Єунг попередив, що малому бізнесу може бути складно перекласти зростання витрат на споживачів на тлі слабкого попиту.

"Уряд може відреагувати на високі ціни на нафту через субсидії або підтримку малого та середнього бізнесу", - зазначив він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9205
  0,0917
 0,21
EUR
 1
 50,8951
  0,0121
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6993  0,16 0,37 44,2786  0,15 0,34
EUR 50,6907  0,35 0,70 51,4075  0,36 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7400  0,28 0,64 43,7900  0,26 0,59
EUR 50,7252  0,43 0,85 50,7657  0,41 0,80

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес