23.03.26
- 20:36
Доступ Угорщини до конфіденційних даних ЄС обмежено — повідомляють ЗМІ
12:30 23.03.2026 |
У Євросоюзі вирішили обмежувати обсяг наданої Угорщині конфіденційної інформації, пише видання Politico з посиланням на джерела.
"ЄС обмежує потік конфіденційної інформації для Угорщини", - йдеться в повідомленні.
За словами співрозмовників видання, такі зміни відбулися на тлі зростання занепокоєння щодо того, що уряд прем'єра Угорщини Віктора Орбана, можливо, ділиться такою інформацією з Росією.
Раніше прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що "новини про те, що люди Орбана інформують Москву в деталях про зустрічі Євроради, не повинні ніколи дивувати".
У вихідні газета The Washington Post писала, що члени уряду Орбана підтримують тісне спілкування з Москвою щодо української теми. Джерела видання повідомляли, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто під час перерв на зустрічах з іншими міністрами ЄС нібито інформує Росію про ситуацію. Однак у Будапешті цю інформацію спростували. Міністр Угорщини у справах Євросоюзу Янош Бока заявив, що це "новини, які не відповідають дійсності" й націлені на те, щоб вплинути на угорські вибори.
Парламентські вибори в Угорщині відбудуться 12 квітня.
