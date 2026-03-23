Іран ввів купюру на 10 млн ріалів — її ринкова вартість становить близько $7

Тегеран випускає нову банкноту номіналом 10 мільйонів ріалів - це найвищий номінал в історії. Так влада прагне впоратися зі стрімкою інфляцією та задовольнити попит на готівку під час війни.

Про це пише Financial Times.

Вартість цієї банкноти становить 7 доларів. Її почали розповсюджувати цього тижня.

На новій рожевій банкноті зображено віньєтку мечеті Джаме IX століття в Єзді, а на зворотному боці - зображення 2500-річної цитаделі Бам.

Купюра надійшла в обіг на тлі високого попиту на готівку в Ірані, адже іранці побоюються, що електронні платіжні системи перестануть працювати, і стоять у багатогодинних чергах у банках, щоб зняти гроші з рахунків.

Центральний банк Ірану заявив, що банкноту ввели «для забезпечення доступу громадськості до готівки», додавши, що електронні системи, включно з дебетовими картками, мобільним та інтернет-банкінгом, продовжуватимуть бути основними платформами для фінансових операцій.

Та попри те, що Центробанк запевняє, що надає кредитним установам достатню кількість купюр, фінустанови запроваджують ліміти на видачу готівки, пише FT.

До випуску банкноти номіналом 10 мільйонів ріалів найбільшою в Ірані була купюра у 5 мільйонів ріалів. Там вона з'явилась в обігу на початку лютого цього року.