20.03.26
18:33
На Близькому Сході вже знаходяться 228 українських експертів – Зеленський
16:21 20.03.2026 |
На сьогодні у країнах Близького Сходу працюють 228 українських експертів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вже не 210, а 228 наших експертів там знаходяться в Катарі, в Еміратах, в Саудівській Аравії. Працюємо також з Кувейтом і Йорданією. Деталі не буду розголошувати. Ми працюємо поки що, ми на місці", - сказав Зеленський журналістам у п'ятницю.
Він зазначив, що місцеві фахівці ППО достатньо на високому рівні, проти вони більше працюють з балістикою, а Україна має досвід відбиття масових ударів шахедів.
17 березня Зеленський повідомив про відправку у країни Близького сходу вже 201 військового спеціаліста для допомоги у відбитті дронових атак.
"Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу на Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед". Наші команди вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту. Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами - угоди вже укладено", - сказав Зеленський у зверненні до парламенту Великої Британії у вівторок.
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Блокада Ормузької протоки може підштовхнути нафту до $180 уже в квітні — прогнози Ер-Ріяда
|Рейтинг щастя: Фінляндія утримує лідерство вже 9 років поспіль
|Інвестиційний розворот: нафтогазові компанії скорочують витрати на «зелену» енергетику
|Європейським партнерам показали план реконструкції «Дружби» від «Нафтогазу»
|Представник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруського калію та банків
Бізнес
|Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник