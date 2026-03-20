Рейтинг щастя: Фінляндія утримує лідерство вже 9 років поспіль

Фінляндія дев'ятий рік поспіль опинилась на першому місці у глобальному рейтингу "найщасливіших країн" за World Happiness Report.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

За відповідями людей щодо того, наскільки вони задоволені своїм життям, Фінляндія вже дев'ятий рік поспіль очолила рейтинг "найщасливіших країн".

Середня оцінка фінами якості свого життя склала 7,8 з максимальних 10 балів.

Серед лідерів рейтингу опинилися усі нордичні країни - Ісландія на другому місці, Данія - на третьому, Швеція - на п'ятому, Норвегія - на шостому. Четверту сходинку несподівано зайняла Коста-Рика - лише три роки тому вона була на 23-му місці.

Швейцарія знову повернулася у першу десятку найщасливіших країн з 10-ю позицією, на 7-9 місцях - Нідерланди, Ізраїль та Люксембург.

Україна опинилась на 111-му місці, у хвості рейтингу.

Президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи чергове перше місце країни у рейтингу 2024 року, зазначив, що вбачає "секретами" такого результату природу, рівень взаємної довіри у суспільстві та освіту.

Водночас задоволеність життям серед фінської молоді впала до історичного мінімуму за час, відколи ведуться такі регулярні опитування.