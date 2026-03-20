Фінансові новини
- |
- 20.03.26
- |
- 11:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Рейтинг щастя: Фінляндія утримує лідерство вже 9 років поспіль
11:11 20.03.2026 |
Фінляндія дев'ятий рік поспіль опинилась на першому місці у глобальному рейтингу "найщасливіших країн" за World Happiness Report.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
За відповідями людей щодо того, наскільки вони задоволені своїм життям, Фінляндія вже дев'ятий рік поспіль очолила рейтинг "найщасливіших країн".
Середня оцінка фінами якості свого життя склала 7,8 з максимальних 10 балів.
Серед лідерів рейтингу опинилися усі нордичні країни - Ісландія на другому місці, Данія - на третьому, Швеція - на п'ятому, Норвегія - на шостому. Четверту сходинку несподівано зайняла Коста-Рика - лише три роки тому вона була на 23-му місці.
Швейцарія знову повернулася у першу десятку найщасливіших країн з 10-ю позицією, на 7-9 місцях - Нідерланди, Ізраїль та Люксембург.
Україна опинилась на 111-му місці, у хвості рейтингу.
Президент Фінляндії Александр Стубб, коментуючи чергове перше місце країни у рейтингу 2024 року, зазначив, що вбачає "секретами" такого результату природу, рівень взаємної довіри у суспільстві та освіту.
Водночас задоволеність життям серед фінської молоді впала до історичного мінімуму за час, відколи ведуться такі регулярні опитування.
|
|
ТЕГИ
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
У РУБРИЦІ
|Рейтинг щастя: Фінляндія утримує лідерство вже 9 років поспіль
|Інвестиційний розворот: нафтогазові компанії скорочують витрати на «зелену» енергетику
|Європейським партнерам показали план реконструкції «Дружби» від «Нафтогазу»
|Представник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруського калію та банків
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|25 лідерів ЄС підтримали негайний початок переговорів про вступ України
Бізнес
|Пентагон робить ставку на Google Gemini для масштабної автоматизації роботи
|У Китаї створюють навчальні заклади для розвитку гуманоїдних роботів
|Німецький автогігант BMW інвестує €10 млрд у електромобілі та націлюється на 50% продажів EV до 2030 року
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник