Інвестиційний розворот: нафтогазові компанії скорочують витрати на «зелену» енергетику

У 2025 році провідні світові нафтогазові корпорації вперше за вісім років скоротили обсяги інвестицій у перехід до чистої енергетики. Згідно з оприлюдненим у середу звітом, витрати галузевих гігантів на низьковуглецеві технології за останній рік впали понад ніж на третину ‒ до $25,7 млрд порівняно з понад $38 млрд у 2024 році.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними аналітиків BNEF Клаудіо Любіса та Девіда Догерті, частка витрат на екологічні проєкти склала лише 6,5% від загального капіталу компаній, що є найнижчим показником за останні п'ять років (торік він сягав майже 10%).

Загальний спад зумовлений переглядом бюджетів задля задоволення вимог інвесторів та зміщенням фокусу на основний бізнес з видобутку викопного палива. Найвідчутніше скорочення зафіксовано в Америці, де зміна політичного курсу за президентства Дональда Трампа призвела до зменшення інвестицій у відновлювану енергетику.

"З початку 2025 року політична нестабільність адміністрації Трампа, зокрема затримки з видачею дозволів та розпорядження про припинення робіт, суттєво підвищила ризики для реалізації капіталомістких проєктів морської вітроенергетики", ‒ зазначають автори звіту.

Експерти прогнозують, що тенденція до скорочення інвестицій великих нафтогазових компаній у чисту енергію зберігатиметься і в найближчі роки.