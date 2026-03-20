Представник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруського калію та банків

Спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Про це, як пише "Європейська правда", Коул заявив під час пресконференції в Мінську, повідомляє "Пул Первого".

Про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

За словами Коула, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку. Крім того, з санкційного списку США будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій", які є головними виробниками калійних добрив.

Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко, та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.

Як стало відомо ввечері 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в'язнів.