Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Представник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруського калію та банків
09:59 20.03.2026 |
Спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.
Про це, як пише "Європейська правда", Коул заявив під час пресконференції в Мінську, повідомляє "Пул Первого".
Про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.
За словами Коула, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку. Крім того, з санкційного списку США будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій", які є головними виробниками калійних добрив.
Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко, та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.
Як стало відомо ввечері 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в'язнів.
ТОП-НОВИНИ
|Представник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруського калію та банків
