Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Представник Трампа оголосив про зняття санкцій США з білоруського калію та банків

Спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій з кількох білоруських банків та підприємств, які виробляють калійні добрива.

Про це, як пише "Європейська правда", Коул заявив під час пресконференції в Мінську, повідомляє "Пул Первого".

Про зняття санкцій спецпредставник США оголосив після зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

За словами Коула, обмеження будуть зняті з білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку. Крім того, з санкційного списку США будуть виключені "Білоруська калійна компанія" та "Білоруськалій", які є головними виробниками калійних добрив.

Спецпредставник президента США заявив, що скасування обмежень відбудеться швидко, та зазначив, що обговорив це питання з посадовцями Міністерства фінансів перед візитом до Мінська.

Як стало відомо ввечері 19 березня, після зустрічі Коула з Лукашенком білоруський режим звільнив групу політичних в'язнів.

За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9617
  0,0657
 0,15
EUR
 1
 50,5032
  0,0211
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9300  0,19 0,43 43,9600  0,18 0,41
EUR 50,8226  0,44 0,87 50,8397  0,42 0,84

