Атаки Ірану можуть надовго скоротити експорт СПГ Катару — ремонт триватиме роки

Атаки Ірану на Катар пошкодили СПГ-об'єкти, на які припадає 17% експортних потужностей, на їхній ремонт піде від трьох до п'яти років, повідомив в інтерв'ю Reuters генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі.

"Я ніколи б у своїх найзухваліших думках не припустив, що Катар - Катар і весь регіон - зазнають такого нападу, особливо в місяць Рамадан з боку братньої мусульманської країни, яка нападе на нас у такий спосіб", - сказав він.

Катар є одним з найбільших виробників СПГ у світі та одним з постачальників його в Європу. Країна спрямовує значні обсяги цього енергоносія і в Азію.

Катар 2025 року експортував 110 млн тонн СПГ, забезпечивши близько п'ятої частини світового ринку. Водночас в Китай поставлено близько 25 млн тонн, в Індію - близько 11 млн тонн, в Південну Корею - 7 млн тонн