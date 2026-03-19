Атаки Ірану можуть надовго скоротити експорт СПГ Катару — ремонт триватиме роки
17:02 19.03.2026 |
Атаки Ірану на Катар пошкодили СПГ-об'єкти, на які припадає 17% експортних потужностей, на їхній ремонт піде від трьох до п'яти років, повідомив в інтерв'ю Reuters генеральний директор QatarEnergy Саад аль-Каабі.
"Я ніколи б у своїх найзухваліших думках не припустив, що Катар - Катар і весь регіон - зазнають такого нападу, особливо в місяць Рамадан з боку братньої мусульманської країни, яка нападе на нас у такий спосіб", - сказав він.
Катар є одним з найбільших виробників СПГ у світі та одним з постачальників його в Європу. Країна спрямовує значні обсяги цього енергоносія і в Азію.
Катар 2025 року експортував 110 млн тонн СПГ, забезпечивши близько п'ятої частини світового ринку. Водночас в Китай поставлено близько 25 млн тонн, в Індію - близько 11 млн тонн, в Південну Корею - 7 млн тонн
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Атаки Ірану можуть надовго скоротити експорт СПГ Катару — ремонт триватиме роки
|Нафтові санкції проти Венесуели послаблено — рішення США
|Реверс «Дружби»: Чехія та Словаччина узгодили альтернативні поставки нафти
|Україна розробляє проєкт швидкісної залізниці до ЄС за участі Південної Кореї
|МЗС України: формальні переговори призупинені, щоденна комунікація зберігається
|«Угода не існує»: Малайзія відмовилася від тарифних домовленостей зі США
Бізнес
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play