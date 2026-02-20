Фінансові новини
20.02.26
- 06:45
- RSS
- мапа сайту
Банки та банківські технології
Політика
Інформація про BIN.ua
Інформація про BIN.ua
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
ЄС не висуває дедлайнів Україні щодо відновлення транзиту російської нафти через «Дружбу».
18:54 19.02.2026 |
Європейський Союз не тисне на Україну з вимогою поновити транзит російської нафти пошкодженим нафтопроводом "Дружба" з огляду на систематичне руйнування Росією енергетичної інфраструктури України.
Про це, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди", заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен.
Євросоюз не тисне і не встановлює жодних дедлайнів для України щодо ремонту нафтопроводу "Дружба" і відновлення транзиту російської нафти в Європу.
"Щодо відновлення Україною нафтопроводу "Дружба", я хочу дуже чітко заявити, що ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами влади України, щоб отримати роз'яснення щодо термінів ремонту. Ми не підштовхуємо, не тиснемо і не встановлюємо Україні жодних часових рамок для цього", - заявила Ітконен.
Вона наголосила, що, з огляду на контекст, протягом чотирьох років війни Росія використовувала українську енергетичну інфраструктуру - і в той самий час "вони стратегічно та систематично знищували її".
"Україна продемонструвала надлюдські зусилля, продовжуючи ремонт та відновлення, значною мірою за підтримки держав-членів ЄС та Єврокомісії, яку ми мобілізували, щоб забезпечити тепло в лікарнях і домівках, а також роботу промисловості", - сказала речниця Єврокомісії.
"Тож у цьому випадку ми не підштовхуємо, не тиснемо, немає жодних дедлайнів. Це має бути абсолютно зрозуміло", - додала вона.
За словами речниці, "враховуючи ситуацію та контекст, ми залишаємося на зв'язку (з українською стороною. - "ЄП")".
Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина погрожує припиненням експорту електроенергії та газу до України, якщо Київ не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".
Заява посадовця пролунала після того, як напередодні Угорщина оголосила про зупинку постачання дизельного палива Україні.
Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" до Словаччини та Угорщини через Україну було зупинено з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.
В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
