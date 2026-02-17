Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Москва погрожує Євросоюзу через нові обмеження на морське судноплавство.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив про "фатальні наслідки" для Європейського Союзу у відповідь на плани обмежити рух російських кораблів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Він самовпевнено нагадав про "немалий досвід" російського флоту в захисті свободи судноплавства. 

Зокрема Рябков натякнув,  що будь-які кроки з обмеження свободи пересування російських військових та торговельних суден стануть "червоною лінією", за якою почнеться некерований конфлікт.

За словами Рябкова, "експерименти" над російською присутністю у світовому океані можуть "погано закінчитися безпосередньо для самих експериментаторів".


Що передувало?

Європейський Союз запропонував розширити санкції проти Росії, включивши до них порти в Грузії та Індонезії за операції з російською нафтою. Це буде перший випадок, коли блок запровадить санкції проти портів в третіх країнах. 
За матеріалами: Цензор
Ключові теги: ЄС, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1705
  0,0685
 0,16
EUR
 1
 51,1614
  0,0338
 0,07

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,2600  0,03 0,07 43,2900  0,03 0,07
EUR 51,2674  0,01 0,03 51,2899  0,01 0,03

