ЄС затвердив стратегію допомоги країнам на кордонах з Росією, Білоруссю та Україною.

У середу, 18 лютого, колегія Європейської комісії ухвалила комплексну стратегію для посилення підтримки східних регіонів ЄС, які мають спільний кордон з Росією, Білоруссю та Україною.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Раффаелле Фітто.

Єврокомісія вирішила посилити підтримку східних регіонів, які межують з Україною, Білоруссю чи Росією.

"ЄС має понад 3500 кілометрів сухопутних кордонів із Росією та Білоруссю, майже 1500 кілометрів з Україною, а також 600 кілометрів, що межують із морським басейном Чорного моря, який також є спільним з Україною та Росією. Цей документ стосується специфічних викликів, з якими стикаються люди та громади, що проживають у цих регіонах", - розповів Фітто.

Він констатував, що для цих прикордонних регіонів, більше ніж для будь-яких інших у Європі, "існує чітке "до" та "після" 24 лютого 2022 року".

"З початку загарбницької війни Росії місця, які колись були створені для нормального повсякденного життя, для прикордонного шопінгу та туризму, зараз використовуються для безпеки, діяльності подвійного призначення, логістики, безпілотників та екстреної підтримки", - додав єврокомісар.

За його словами, багато громад стикаються з поєднанням підвищеної небезпеки, слабшої економічної активності та демографічного спаду.

Єврокомісія пропонує заходи у п'яти пріоритетних сферах, поєднуючи політику згуртованості з іншими інструментами ЄС.

1) Безпека та стійкість: плани захистити критичну інфраструктуру та покращити військову мобільність.

2) Зростання та регіональне процвітання: створення East Invest - спеціального фінансового механізму для надання регіонам додаткових коштів.

3) Використання місцевих сильних сторін: інновації, енергетичні рішення, біоекономіка та нові ланцюжки доданої вартості.

4) Сполучення (зв'язок): акцент на транспортних, енергетичних та цифрових зв'язках у межах ЄС та з партнерами.

5) Люди: якісні послуги, освіта, охорона здоров'я, підтримка молоді та готовність громад.