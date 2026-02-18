Фінансові новини
Європейський інвестбанк різко збільшив вкладення в оборону ЄС.
09:12 18.02.2026 |
Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності ЄС та вивчає питання залучення в рамках європейського кредиту для України на 2026-2027 роки.
Про це журналістам заявила президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо перед початком зустрічі Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми збільшили наше фінансування в цій сфері в чотири рази. Минулого року ми вже досягли п'ятивідсоткової цілі для такого фінансування в ЄС - у понад 4 мільярди євро - і маємо потужний портфель флагманських проєктів у п'яти ключових сферах», - заявила президентка банку.
Однією з них є військова мобільність, а ключові флагманські ініціативи фінансуються в Литві, Латвії, Данії, Італії та Швеції, зазначила вона.
Ще однією сферою фінансування є промисловий потенціал, сказала Кальвіньо, зазначивши, що минулого тижня вона здійснила візит до фінансованого ЄІБ виробника дронів, розташованого поблизу Мюнхена у Німеччині, який «тісно співпрацює з Україною та відіграє ключову роль у розвитку безпілотних військових оборонних технологій».
ЄІБ також продовжує фінансувати оборонні дослідження в ЄС, сказала президентка ЄІБ, а також малий та середній бізнес - через європейські банки, з якими ЄІБ підписав відповідні угоди для забезпечення таких компаній ліквідністю та обіговим капіталом.
Банк також підтримує екосистему приватних інвестиційних фондів у сфері безпеки та оборони, сказала Кальвіньо.
«Отже, загалом, Європейський інвестиційний банк зміцнює свою роль одного з ключових гравців у зміцненні безпекових та оборонних можливостей Європи. І, звичайно, ми очікуємо на вказівки та тісно співпрацюємо з Європейською комісією у впровадженні будь-яких нових інструментів, включаючи новий кредит для підтримки України в ці складні часи», - підсумувала президентка ЄІБ.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.