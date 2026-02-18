Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейський інвестбанк різко збільшив вкладення в оборону ЄС.

Європейський інвестиційний банк активно фінансує безпекові та оборонні спроможності ЄС та вивчає питання залучення в рамках європейського кредиту для України на 2026-2027 роки.

Про це журналістам заявила президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо перед початком зустрічі Ради ЄС з економічних та фінансових питань у Брюсселі у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми збільшили наше фінансування в цій сфері в чотири рази. Минулого року ми вже досягли п'ятивідсоткової цілі для такого фінансування в ЄС - у понад 4 мільярди євро - і маємо потужний портфель флагманських проєктів у п'яти ключових сферах», - заявила президентка банку.

Однією з них є військова мобільність, а ключові флагманські ініціативи фінансуються в Литві, Латвії, Данії, Італії та Швеції, зазначила вона.

Ще однією сферою фінансування є промисловий потенціал, сказала Кальвіньо, зазначивши, що минулого тижня вона здійснила візит до фінансованого ЄІБ виробника дронів, розташованого поблизу Мюнхена у Німеччині, який «тісно співпрацює з Україною та відіграє ключову роль у розвитку безпілотних військових оборонних технологій».

ЄІБ також продовжує фінансувати оборонні дослідження в ЄС, сказала президентка ЄІБ, а також малий та середній бізнес - через європейські банки, з якими ЄІБ підписав відповідні угоди для забезпечення таких компаній ліквідністю та обіговим капіталом.

Банк також підтримує екосистему приватних інвестиційних фондів у сфері безпеки та оборони, сказала Кальвіньо.

«Отже, загалом, Європейський інвестиційний банк зміцнює свою роль одного з ключових гравців у зміцненні безпекових та оборонних можливостей Європи. І, звичайно, ми очікуємо на вказівки та тісно співпрацюємо з Європейською комісією у впровадженні будь-яких нових інструментів, включаючи новий кредит для підтримки України в ці складні часи», - підсумувала президентка ЄІБ.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9476  0,08 0,18 43,5240  0,08 0,18
EUR 50,9652  0,05 0,09 51,6008  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

