Фінансові новини
- |
- 18.02.26
- |
- 03:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Китай відкриває ринок для Африки: мита скасовано майже для всіх країн.
09:53 17.02.2026 |
Китай уже має політику нульових тарифів на імпорт з 33 африканських країн, тепер її поширяють практично на весь континент.
Сі Цзіньпін заявив, що угода про нульові тарифи "відкриє нові можливості для розвитку Африки". Дату скасування мит він назвав 14 лютого під час щорічного саміту Африканського союзу, що проходив у Ефіопії.
Китай є найбільшим торговельним партнером Африки та ключовим інвестором у великі інфраструктурні проєкти регіону в межах масштабної ініціативи "Один пояс, один шлях".
Обсяг китайсько-африканської торгівлі на початку 2025 року досяг $222 млрд і може зрости після скасування тарифів.
Нова торгова політика запроваджується у період, коли африканські країни дедалі більше відходять від США, які запровадили високі тарифи на багато їхніх товарів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У лютому Кабмін утримається від законопроєкту про ПДВ для ФОПів.
|Гарантії безпеки: США говорять про 15 років, Київ вимагає 20+ — Зеленський.
|За погодженням МВФ ліміт для ФОПів зросте до 4 млн — Свириденко.
|Україна отримає $35 млрд військової допомоги від союзників — заява Британії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Будівництво атомних підводних човнів у Китаї йде швидше, ніж у США — ЗМІ.
|Москва погрожує Євросоюзу через нові обмеження на морське судноплавство.
|Бундесвер залучатиме українських інструкторів для навчання власних військових
|Китай відкриває ринок для Африки: мита скасовано майже для всіх країн.
|Спецтрибунал рухається надто повільно — генсек Ради Європи закликав до активнішої підтримки.
|Європарламент запровадив обмеження на використання ШІ на робочих пристроях — ЗМІ.
Бізнес
|Компанія Samsung розпочала серійне виробництво провідних чипів пам’яті.
|Apple і Samsung поділили майже половину глобального ринку смартфонів, кожен четвертий пристрій — iPhone.
|Китайський автовиробник BYD уперше обігнав Ford у світових продажах.
|Google запроваджує можливість видалення персональних даних із результатів пошуку.
|За оцінкою Morgan Stanley, розвиток ШІ може поставити під ризик $1,5 трлн американських кредитів.
|SpaceX коригує план освоєння космосу: Місяць стане першим етапом перед Марсом.
|Токамак у Китаї утримав плазму понад 22 хвилини, побивши світовий рекорд, проте за участю штучного інтелекту.