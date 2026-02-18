Китай відкриває ринок для Африки: мита скасовано майже для всіх країн.

Китай оголосив, що з 1 травня 2026 року скасовує імпортні мита для всіх країн Африки, крім Есватіні, що підтримує дипломатичні відносини з Тайванем. Про це повідомив лідер Китаю Сі Цзіньпін, пишуть державні китайські медіа.

Китай уже має політику нульових тарифів на імпорт з 33 африканських країн, тепер її поширяють практично на весь континент.

Сі Цзіньпін заявив, що угода про нульові тарифи "відкриє нові можливості для розвитку Африки". Дату скасування мит він назвав 14 лютого під час щорічного саміту Африканського союзу, що проходив у Ефіопії.

Китай є найбільшим торговельним партнером Африки та ключовим інвестором у великі інфраструктурні проєкти регіону в межах масштабної ініціативи "Один пояс, один шлях".

Обсяг китайсько-африканської торгівлі на початку 2025 року досяг $222 млрд і може зрости після скасування тарифів.

Нова торгова політика запроваджується у період, коли африканські країни дедалі більше відходять від США, які запровадили високі тарифи на багато їхніх товарів.