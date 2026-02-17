Фінансові новини
17.02.26
17:24
RSS
мапа сайту
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Спецтрибунал рухається надто повільно — генсек Ради Європи закликав до активнішої підтримки.
09:40 17.02.2026 |
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе закликав до залучення Ради Європи у обговореннях на найвищому рівні, зокрема у "Коаліції охочих", щодо необхідності запуску Спеціального трибуналу за агресію РФ, аби отримати "чітку підтримку" держав.
Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це Берсе заявив на спільній пресконференції із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.
"Дозвольте мені висловитися чітко. Занадто повільно. Йде занадто повільно. Ми в Раді Європи готові. Ми виконали свою роботу. Ми також готові з Україною. Ми маємо підпис під угодою, підписаною в Страсбурзі в червні минулого року про створення спецтрибуналу між Радою Європи та президентом Зеленським, який підписав її від імені України", - наголосив він.
Берсе зауважив, що минуло 9 місяців з підписання документа, і Рада Європи "виконала свою роботу".
"Ми готові з правовою базою, з організацією. У нас працює агентство. У нас є фінансування для агентства. Тепер нам потрібна чітка підтримка держав, які беруть участь у реалізації цього проєкту", - сказав генсек.
Він наголосив, що "нічого не відбувається без сильної прихильності держав, які готові це зробити". "І саме це було моїм головним посланням сьогодні вранці моєму дорогому другові міністру Сибізі: будь ласка, використовуйте нас якнайкраще, дозвольте нам брати участь у переговорах на найвищому можливому рівні, щоб переконатися, що обговорення трибуналу буде розглянуто на найвищому можливому рівні", - закликав він.
За словами Берсе, зараз залученості до процесу недостатньо.
"Це означає, що ми повинні мати можливість брати участь у всіх обговореннях Коаліції охочих, ми повинні мати можливість бути на найвищому рівні, звертаючись до глав держав, глав урядів і переконуючи їх у тому, наскільки важливо це зробити", - зауважив він.
За його словами, Рада Європи готова бути присутньою на найвищому можливому рівні, щоб питання спецтрибуналу рухалося.
