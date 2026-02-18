Фінансові новини
18.02.26
- 03:09
- RSS
- мапа сайту
Бундесвер залучатиме українських інструкторів для навчання власних військових
10:22 17.02.2026 |
Бундесвер планує в майбутньому проводити навчання за участю українських інструкторів, повідомила Die Zeit в понеділок.
"Бундесвер планує в майбутньому залучати до навчання українських інструкторів. За словами представника армії, міністерства оборони України та Німеччини вже в п'ятницю підписали відповідну угоду. Як повідомив представник агентству новин dpa, таким чином досвід України, отриманий під час війни з Росією, буде використаний у військових навчальних закладах Бундесверу", - сказано в матеріалі Die Zeit.
"Цим кроком Бундесвер реагує на зміни у веденні бойових дій, які проявилися під час війни в Україні. Українські збройні сили, серед іншого, мають великий досвід у використанні та захисті від дронів, а також у швидкому впровадженні сучасних технологій управління в бойові підрозділи", - зазначає видання.
