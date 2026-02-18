Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бундесвер залучатиме українських інструкторів для навчання власних військових

Бундесвер планує в майбутньому проводити навчання за участю українських інструкторів, повідомила Die Zeit в понеділок.

"Бундесвер планує в майбутньому залучати до навчання українських інструкторів. За словами представника армії, міністерства оборони України та Німеччини вже в п'ятницю підписали відповідну угоду. Як повідомив представник агентству новин dpa, таким чином досвід України, отриманий під час війни з Росією, буде використаний у військових навчальних закладах Бундесверу", - сказано в матеріалі Die Zeit.

"Цим кроком Бундесвер реагує на зміни у веденні бойових дій, які проявилися під час війни в Україні. Українські збройні сили, серед іншого, мають великий досвід у використанні та захисті від дронів, а також у швидкому впровадженні сучасних технологій управління в бойові підрозділи", - зазначає видання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,2577
  0,0872
 0,20
EUR
 1
 51,1695
  0,0081
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8723  0,09 0,22 43,4454  0,10 0,22
EUR 50,9169  0,05 0,10 51,5808  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3100  0,08 0,19 43,3400  0,08 0,18
EUR 51,2140  0,04 0,08 51,2410  0,04 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес