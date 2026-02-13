Санкції проти російської нафти можуть бути скасовані у разі завершення війни — США.

США знімуть санкції з російської нафти, якщо між Російською Федерацією та Україною буде підписано мирну угоду.





Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі Fox News, передає The Moscow Times.

"Якщо щодо Венесуели, Ірану, а також Росії та України вдасться досягти врегулювання, то на ринки зможе надійти багато нафти, з якої Мінфін зніме санкції", - сказав Бессент.

За його словами, за рахунок цього США розраховують істотно знизити світові ціни на нафту.